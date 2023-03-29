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美食樂園╱加州8樣道地美食 各有風味

編譯胡立宗╱綜合報導
義式海鮮湯。（Sotto Mare Restaurant提供）
義式海鮮湯。（Sotto Mare Restaurant提供）

加州菜的多樣性正來自於不同種族的多元菜餚，除了原住民的新鮮蔬果，西班牙風味的大蒜、胡椒與橄欖，後來的中式、日式、法式、義式菜餚都也為加州帶來不同面貌，因此創造出與東岸不同的西岸風情。

說到讓加州菜全球知名的人，就不能忘記愛莉絲・華特斯（Alice Waters）。這位讓總統也開始種菜的名廚1971年在柏克萊開了自己的餐廳「Chez Panisse」，大量採用當地新鮮食材，一改美國過去重口味的飲食習慣，成為知名的「加州美食」（California cuisine）。

說到加州風味有八道不可不吃的美食：

1，加州披薩（California Pizza）－加州披薩的特點是餅皮薄，且搭配菜薊等當季蔬菜，佐以雞肉、酪梨與山羊起司，常見的吃法除了搭配番茄醬汁，有時也會配上花生醬料，自1980年代問世後就一直廣受歡迎。

2，卡布沙拉（Cobb salad）－如今人人都知道的卡布沙拉，其實是在1930年代由一位好萊塢主廚在半夜餓肚子時隨意拼湊出來的。餓壞了的主廚把手邊還有的食材全都拌在一起，萵苣、熟蛋、酪梨、馬鈴薯、雞肉、洋蔥、培根與藍紋起司，這些就成為卡布沙拉後來的基本元素。

3，義式海鮮湯（Cioppino）－加州風味的義式海鮮湯，最早只是舊金山漁民的果腹之物，他們都是拿當天賣剩的漁獲大鍋燉煮，烏賊、螃蟹、淡菜、魚肉，什麼都能加。之後改良加入番茄、大蒜、藥草與紅酒調味，這才成為灣區的名菜。

4，法式蘸醬三明治（French Dip）－這道美國土生土長的法式料理也是1918年才意外誕生的，法裔移民Philippe Mathieu當年在洛杉磯開餐廳，出餐時麵包不小心掉進正在燉煮的牛肉濃湯裡，沒想到將錯就錯送出去，顧客卻非常喜歡，隔天還繼續點同樣的菜，於是法式蘸醬三明治就成為加州名菜之一了。

5，墨式捲餅（California Burrito）－雖然捲餅是墨西哥菜，但卻在加州改良後行銷全美，新登場的食材包括薯條、烤魚、 萊姆與酪梨，知名的加州捲餅之一就是米慎捲餅（Mission Burrito）。

6，鄧金斯蟹（Dungeness Crab）－說起鄧金斯蟹之於西岸風格，就像龍蝦之於東岸菜餚。牠的命名來自華盛頓州的鄧金斯港，因為味甜而廣受歡迎，每逢產季都成為饕客最愛。

7，加州卷（California Roll）－加州卷也是另一道加州土生土長的外國菜，因為美國人不喜歡日式傳統料理法，因此加州卷除了採用酪梨、黃瓜等本地食材，還一反日式包法，將餡料都包在醋飯外面。

8，酸種麵包（Sourdough Bread）－酸種麵團雖然源自古埃及，但是淘金熱才是加州酸種麵包的推手，當年的老麵包店Boudin現在還在營業，提供酸味特別的脆皮麵包。

卡布沙拉。（Fundamental Restaurant提供）
卡布沙拉。（Fundamental Restaurant提供）
加州披薩。（California Pizza Chicken提供）
加州披薩。（California Pizza Chicken提供）
法式蘸醬三明治。（取自The Pioneer Woman網站）
法式蘸醬三明治。（取自The Pioneer Woman網站）

加州 美食 原住民

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