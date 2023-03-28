超越柏克萊 洛杉磯加大更難進

分析發現，柏克萊加大新生申請人數和低錄取率已被洛杉磯加大超越。（美聯社）

柏克萊加大 憑藉其世界級學術成就與如詩如畫般的校園，一直被視為是加大中最負盛名的分校，每年都吸引超過10萬名高中生申請入學。然而，過去七年以來，另一所加大分校急起直追，申請人數現在已多過柏克萊加大，錄取率也比柏克萊加大更低，它就是洛杉磯加大 。

同樣擁有優秀學術成就和明媚風光的洛杉磯加大，去年的新生申請人數比柏克萊加大多了約2萬2000人，錄取率僅8.6%，比柏克萊加大的11.3%低了近三個百分點。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)的分析發現，兩校新生錄取率最大的差異在於加州本地生的申請。以2022年秋季班的錄取率為例，柏克萊加大的本州生錄取率為14%，但洛杉磯加大的錄取率僅9%。

儘管洛杉磯加大的本州生錄取率自2015年開始低於柏克萊加大，但追溯回1994年的數據顯示，兩校不斷在競爭最低新生錄取率的頭銜。

數據還顯示，兩校錄取率過去30年來都大幅下降，洛杉磯加大錄取率近年來的降幅更超過柏克萊加大。從2011年到2022年，洛杉磯加大的本州生錄取率從23%降到9%，柏克萊加大的降幅較小，從18%降到14%，

同一時期，加大其他分校以爾灣加大 和聖他克魯茲加大的錄取率降幅最大。爾灣加大的錄取率現在在加大排名第三低，2022年的本州生錄取率為18%，聖地牙哥加大排名第四，2022年錄取率為24%。

過去十年中，加州其他頂尖大學的錄取率也有所下降，一些學校現在難進的程度是過去的兩倍。南加大的錄取率從2011年的23%降到2022年的12%，波莫那學院(Pomona College)從14%降為7%，史丹福大學從7%降為4%。

自1994年以來，洛杉磯加大的申請人數一直都超過柏克萊加大。洛杉磯加大2022年秋季班的申請人數比柏克萊加大多了約2萬2000人，前一年則多了近2萬7000人。

數據顯示，洛杉磯加大和柏克萊加大在灣區學校中的受歡迎程度不相上下，九縣高中應屆畢業生申請這兩所加大的人數幾乎相同，約2萬3000人。不過，選擇入讀柏克萊加大的學生比例為59%，高於選擇入讀洛杉磯加大的51%。

整體來看，加州各分校去年入學率以洛杉磯加大的50%為最高，創下29年來最高紀錄。柏克萊加大去年的入學率為46%。