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聯邦改器官移植系統 恐影響加州捐贈政策

編譯組／灣區24日電
聯邦政府全面改革器官移植系統，加州器官捐贈政策可能受到影響。(Getty Images)
聯邦政府全面改革器官移植系統，加州器官捐贈政策可能受到影響。(Getty Images)

聯邦政府將全面改革全國器官移植系統，打破過去壟斷的狀態，此舉可能對加州器官捐贈政策產生重大影響。

移植名單約有五分之一來自加州，約有兩萬人。根據醫療保險與醫療補助服務中心數據，加州於2020年每月器官移植相關死亡人數最多、約為167人。透過打破網絡職責隸屬規則，拜登政府希望增加高質量的器官捐贈與移植，提高問責制與公平性。

「器官共享聯合網絡」(United Network for Organ Sharing，簡稱UNOS)是一個管理國家器官移植的半官方非營利組織，其自近40年前成立以來，一直維持保有政府合約、營運隸屬於聯邦「器官採集與移植網絡」(Oran Procurement and Transplantation Network)系統管理。立法與倡議人士長久以來抱怨這個系統，民主與共和兩黨政府都曾嘗試加以修復。

網絡約由250家進行移植手術醫院與收集器官機構組成，由UNOS獨家營運。然而，目前負責監督網絡的聯邦機構，計畫打破系統壟斷並進行改革。

UNOS現負責管理器官移植等待名單、移植資料庫、制定器官分配政策，並監督56個移植器官採集組織、其為負責自已故捐贈者身上回收器官的非營利機構。

器官移植倡議組織「Organize」執行長希格(Greg Segal)表示，器官移植政策改革可能促進整體器官移植供應增加，而非僅是分攤受限的器官供應。

聯邦政府計畫聘任政府合約廠商管理系統。就現狀來看，UNOS作為唯一合約商的權力，導致聯邦監管機構難以對網絡管理進行監管。

已知至少有一個新合約廠商可能會負責更新網絡技術系統。根據「華盛頓郵報」所獲2021年報告草案，原有器官移植網絡系統存在軟體老化、週期性系統故障、程式錯誤、過度依賴手動輸入數據等問題。前衛生與公共服務技術長外部分析發現，UNOS仍維持過時科技與有限技術敏銳度。

拜登政府還希望國會將用於採集與移植的聯邦經費增加3600萬元，以取消可向移植管理網絡機構支付上限，並允許更多公司競標合約。

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