居民出走都會區 邊緣城市崛起

加州大都會城市的高房價迫使許多居民出走市區，搬遷至鄉村地帶。（取自unsplash示意圖）

隨著舊金山和洛杉磯 人口的流失，加州的一些邊緣城市卻迎來蓬勃發展的第二春。從2019年到2022年，共有102萬人從加州搬走，遠超出搬來加州的人數。但是，沙加緬度、南加州河濱縣門尼菲市(Menifee)等地卻出現顯著的人口增長。

根據美國郵政 局數據顯示，搬出加州的家庭和企業比遷入的超出102萬人，其中淨遷入人數最多的五個郵政編碼區都位於沙加緬度(Sacramento)和南加州周圍的郊區或遠郊，包括爾灣、門尼菲和核桃市等城市。而這些快速增長的地點的共同點都是郊區，並都有大量新房即將出售。

隨著門尼菲等小城市持續蓬勃發展，門尼菲城市經理維拉(Armando Villa)就表示，他們正在將這個農村社區轉變成為一個真正繁榮的城市，從2008年獨立成市以來，門尼菲人口猛增不少，從2016年的8萬5000人增加到現在的估計11萬6000人。目前該市仍積極打造許多單戶新房。

洛杉磯加州大學 鄰里知識中心(Center for Neighborhood Knowledge)主任翁保羅(Paul Ong)指出，報告搬家的數據可能存在偏見，因為數據主要來自提交地址變更請求的個人、家庭和企業。在1700多個郵政編碼中，有58%的郵政編碼在四年內搬走的人數多於搬進來的人

南加州大學政策規劃和人口學教授邁爾斯(Dowell Myers)則指出，加州城市發展趨勢顯示人們正逐漸離開城市中心，轉向地鐵外環區域。最近五年中，淨遷出率最高的五個郵政編碼中其中就有舊金山、洛杉磯等大都會區。

維拉補充說明，現階段許多新住房正處建造中，儘管加息正在減緩房屋銷售。但外市購買力仍十分強大，根據該市數據顯示，自2019年至2022年期間，門尼菲已經建造了超過4500套住房，其中幾乎所有97％都是單一住宅。市區內許多新居民都是從洛杉磯、橙縣和聖地牙哥縣搬過來，並大多都因住房短缺迫選擇搬遷過來購買負擔得起的房屋。

從洛杉磯搬走的攝影師布里頓(Kevin Britton)在談到洛杉磯時表示，雖然他在這裡有很多客戶，但如果每天通勤更便宜，那就沒有理由留下來， 他曾在洛杉磯遭遇過犯罪問題、卡車被破壞、被搶劫等問題，讓他們不得不放棄洛市。布里頓也提到，搬到拉斯維加斯後，他會懷念在洛杉磯看到老爺車的情景。他同時也提到，洛杉磯的房價太高，不是每個人都能負擔得起。