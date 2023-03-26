氫能源車乾淨有效率 但成本高

德國能源與相關工程服務供應商Linde執行長Sanjiv Lamba說，目前的氫能源技術在貨運、航空、工業等產業應用已具優勢，但在消費者日常用車，此領域仍不成熟。（記者陳修賢╱攝影）

2023的CERAWeek創新論壇特別針對卡車使用氫能源，做了成本探討，說明氫能源仍在發展初階。如以目前汽油價格為基準，汽油1元，則柴油是3元，氫氣是10元，氫能源成本依然過高。但美國能源部 已設定目標，要將氫能源的單位成本在2030年前降到3美元。在拜登 政府完成立法的通膨降低法案IRA中，明確訂立政策方向，要大力發展氫能源技術與產業。

新能源車輛開發商Nikolai已推出電動卡車，將在今年第四季推出氫能源驅動的卡車。Nikolai的能源部門總裁Carey Mendes強調，貨運卡車占總交通量的2%，排放的廢氣量卻占了25%，有加速引進潔淨能源的必要。他比較電池驅動車輛與氫能源車的行駛距離：充滿電池與加滿氫氣後，電池卡車可行駛300到320哩，同樣大小的氫氣卡車可行駛500哩。他指出，氫氣車的能源效率高於電動車 ，對極度在乎營運效率的貨運商，如果沒有加氣站不夠普及等基礎設施的限制，氫能源車極具吸引力。考量目前氫氣的加氣站設施極度不足，Nikolai將在年底推出氫氣卡車後，隨附推出小型氫能源加氣車搭配，供貨運公司使用。

氫能源最大的優勢在於它是對自然環境最友善的能源選擇。比起汽油、柴油，電池驅動的電動車對空氣品質的影響確實較少，但整個生產過程仍需使用大量資源，碳足跡依然居高不下。轉向氫能源，以目前相對較成熟的「藍氫能源」（blue hydrogen）為例，能源效率較高，但還需投資解決溫室氣體排放的捕捉與儲存等問題。一旦能源專家期待的「綠色氫能源」（green hydrogen）成熟，以電解方式處理水，產生能源與水蒸氣，環境衝擊極少。這是目前看來對地球影響最小的能源選項。