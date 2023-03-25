監督油價飆漲 議會同意折衷方案

洛杉磯市區一處加油站的價格告示。（美聯社）

加州 的汽油價 格在2022年中一度飆漲至每加侖6元以上，部分地區甚至衝破8元大關，加州州長紐森 因此敦促議會儘速通過汽油業加水稅法案，以遏制哄抬油價的行為。在議員有不同意見的情況下，參議會23日通過折衷議案，授權加州能源委員會（California Energy Commission）對哄抬油價者處以罰鍰。全案在紐森的積極推動下，預料將於4月前完成立法。

美聯社指出，紐森身為2024年之後可能參與總統大選的人選之一，對於加州2022年的平均油價一度高出全美平均2.60元的情形相當不滿，因此原本希望議會對供應加州97%石油的五大廠商課徵懲罰性利得稅。但是議員擔憂政府過度干預市場機制，反而會使油廠更不願對加州供油，致使油價進一步飆漲。雙方最終妥協出一套機制，由五人構成的加州能源委員會對油品市場進行長期監督，並得以取得財務報表、傳喚油企主管，最終還得以對哄抬價格者開罰。

在草案授權的十年間，加州能源委員會可以檢討此方案是否真的能平抑油價，如果達不到預期目標，則委員會可以提議終止此一方案。議會則有最終決定權，在六個月內決定是否按照提議執行。主導草案的民主黨籍參議員斯金納（Nancy Skinner）強調，議會的職責就是防止商業行為損害民眾權益；但是共和黨籍的參議員Kelly Seyarto則批評，民主黨眾人刻意隱瞞加州油價為何居高不下的真正原因，「就在政策錯誤」。

美聯社指出，加州打算2035年全面停售燃油新車，可能導致在2045年前燃油的需求大降95%，雖然本意在緩解氣候變遷，但也成為Kelly Seyartod口中的錯誤政策，因為在短期內大舉變更能源來源，才是導致油價大幅波動的原因。更何況加州本來就對燃油有著更高的稅率、規費與法規限制，才會導致去年油價一度高於全美平均2.60元，其中汽油稅就占了每加侖54分。

加州議會的決定也引發石油業的不滿。單是揭露財務報表一事，西部各州石油協會（Western States Petroleum Association）就認為，每日高達1萬5000份的交易清單，如果全都要提供給加州能源委員會，根本就是擾民之舉。更何況加州銷售燃油的成本本來就高，紐森與議會的倉促立法只是為了紐森的政治利益，而非著眼於解決問題。不過紐森則表態，新制將會終結石油業者過大影響力，並讓他們負起油價飆漲的責任。