摻添加劑零食恐禁售 Skittles入列

Skittles等零食帶有可疑化合物，可能遭到加州禁止。（美聯社）

「嘗起來像彩虹」類的糖果，未來可能無法在加州 生產和販售。加州民主黨籍眾議員 加布爾（Jesse Gabriel）發起Assembly Bill 418提案，要求禁止在加州境內生產、銷售、分送帶有有毒添加物的零食。

這些添加物的成分包括赤蘚紅（Red Dye No. 3）、二氧化鈦（Titanium Dioxide）、溴酸鉀（Potassium Bromate）、溴化植物油（Brominated Vegetable Oil）、丙酯（Propyl Paraben）。市售的零食則包括Skittles、Hot Tamales、Dubble Bubble Twist Gum等等。

加布爾的聲明指出，這些成分都有可能致癌、傷害免疫系統，與造成幼兒行為異常，但是它們卻被視為GRAS公認安全的添加物，就跟醋一樣是聯邦認定的「generally recognized as safe，GRAS」成分，因此可以自由添加在食品當中。他強調，雖然民眾對這一長串的化學物所知不多，但是專家卻發現，很多食物都有它們的蹤跡，杯子蛋糕、混合堅果和冰淇淋都有二氧化鈦，焦糖巧克力有丙酯。

加布爾指出，民眾不應該為在家附近就能買到的零食擔憂，因此AB 418成案後，將能有效補救聯邦法律的漏洞，讓兒童不再懵懂吃進有毒化合物。他強調，這些化合物幾乎從未經過聯邦聯邦食品暨藥物管理局 （FDA）的獨立查核，或是幾十年都未曾再受檢驗，卻被當成GRAS公認安全，能夠不經監督就加進食品裡。