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風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

內華達山脈今年降雪量 史上第二多

編譯組╱綜合21日電
內華達山脈這個冬季至今累積的降雪量已成為有史以來第二大。圖為工作人員在柏克萊加大中央山脈積實雪實驗室一個近18呎深的雪坑內工作的情形。（美聯社）
內華達山脈這個冬季至今累積的降雪量已成為有史以來第二大。圖為工作人員在柏克萊加大中央山脈積實雪實驗室一個近18呎深的雪坑內工作的情形。（美聯社）

內華達山脈這個冬季至今累積的降雪量已超過56.4呎，現在已被正式載入史冊，它打破了1982年和1983年冬季創下的55.9呎，成為柏克萊加大內華達中央山脈積雪實驗室（UC Berkeley Central Sierra Snow Lab）77年來記錄到的第二高降雪量。

這個冬季的降雪量有可能繼續增加，進而超過1951年和1952年冬季創下最高紀錄67.7呎。

自去年12月以來，一連串暴風雨為內華達山脈帶來大量降雪，以至於太浩湖滑雪場多次被迫關閉。當地多棟房屋的屋頂在積雪的重壓下倒塌，學校宣布停課，來往內華達州雷諾（Reno）和加州沙加緬度之間的80號公路也多次因大雪關閉。

柏克萊加大內華達中央山脈積雪實驗室成立於1946年，現任首席科學家舒瓦茲（Andrew Schwartz）說：「我們見過比今年更大的風雪和更高的總雪水量，但今年冬季的特別之處是它連綿不斷。」

預測未來十天還會有更多降雪，但沒有人知道春天何時才會到來。雷諾國家氣象局資深水文學家巴茲利（Tim Bardsley）說：「過去，我們有一些冬季的風雨一直持續到春末。」

如果今年冬季積雪量要超過1951年和1952年冬季保持的紀錄，就必須再降下135吋雪，這個可能性並不大，但並非絕無可能。

數據顯示，多個史上積雪量最多的冬季，它們在3月15日之後降下的雪量占當季的四分之一。例如，2010年和2011年冬季的總降雪量為643吋，其中225吋是在當年3月15日之後降下的。

降雪 柏克萊加大 加州

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