欠車貸 自駕車可能棄主出走

未來的車輛可能會自己開走幫車主還債。（記者張蕙燕／攝影）

駕駛科技越來越成熟，開車的難度也在降低，不僅可以透過導航、輔助，還能利用自駕系統減少開車時的疲累。但是一輛隨時都能連上網路、甚至自動駕駛的車子，真的對人類來說就是有百利而無一害嗎？那可不一定。

舉最近剛發生在伊利諾州大芝加哥地區的例子，一名Volkswagen的車主遭到搶劫，被強行開走的車上還有兩歲孩童。但是當警方要求車廠追蹤贓車時，Volkswagen Car-Net中心卻要警察 先付錢，因為車上的自動定位系統沒有啟動，啟動系統需要工本費150元。還好最後警察發揮本領，不靠車廠就把車子跟幼童一起找回。Volkswagen事後道歉，但仍然引發爭議，難道車輛定位系統不是為了車主尋回失車而服務的嗎？

答案可能不是喔，因為車輛定位系統，以及隨時與車廠連線的能力，雖然說能夠幫助車主獲得即時資訊，或是在車輛失竊時鎖定車輛位置，但同時也增加了車廠對每一輛車的掌控能力，甚至可能在車主欠繳貸款 時，遠程遙控車輛，讓「它」不聽車主指揮，甚至自己開去變現還債。

汽車 發燒友網站The Drive 3月初的報導就指出，福特汽車(Ford)正偷偷向美國專利及商標局（United States Patent and Trademark Office）申請一項專利，可以協助債權人在車主欠費時遠距取回車輛。這項專利看起來複雜，但說起原理來很簡單：透過聯網功能，如果車主開始欠繳費用，Ford可能會先關掉車上的一些功能；如果繼續欠繳，還可能讓車主上不了車；最終的解決辦法就是讓車子自己開到「能夠換錢的地方」，自動清償車主債務。

The Drive說，Ford強調他們只是防患未然，目前沒有打算將專利用在任何車款上，但是 The Drive認為，Ford只是做了每個車廠都想做的事，只要有機會，其他車廠為了彌補損失，應該都會做同樣的選擇。

根據申請書的描述，透過這項專利，Ford能做的事可多了。只是欠繳幾期的車主，可能偶爾會發現，定速駕駛功能失效，車窗自動開關系統不靈等等。如果繼續不繳，車子就有可能開始沒有空調，或是遙控器無法開關車門。再下一個階段，每當車主上車時，愛車就會持續發出噪音，提醒帳單該繳了，或是乾脆把車主鎖在車外，不讓人繼續開。

最嚴重的情況下，如果車主能夠忍耐上述所有騷擾，只要車子不是停在車庫內，Ford都能透過電腦遠距指揮，讓車子在車主不知情的狀況下自行開走，到指定的地點等候拖吊車來把它帶走。Ford的說法是，這樣就能避免車主與債權人的直接衝突。不過，車子自動消失到底會不會衍生法律爭議就不得而知了。