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米其林新名單 加州南北6餐廳入選

編譯胡立宗／綜合報導
拉古納灘Selanne Steak Tavern的牛排餐。（米其林指南提供）
拉古納灘Selanne Steak Tavern的牛排餐。（米其林指南提供）

美食經典的米其林指南2023年3月就公布了首批新發現名單，其中有六家來自加州，北起舊金山的韓式餐廳Bansang，南至聖地牙哥的海鮮餐廳Mabel's Gone Fishing都在其中，這就讓我們看看他們為何入選吧。

舊金山Bansang：Bansang本身就是韓國菜名，源自宮廷料理，不過饕客別擔心料理方法太傳統，因為師傅都是以現代手法料理，還將泡菜等韓式菜餚結合起司與香腸，米其林密探（試吃員）說，就算是對韓國菜不熟悉的人也可以大膽嘗試。

南加州環球影城（Studio City）的Leona's Sushi House：米其林密探的評語是，誰說好環境就不能跟美食一道出現，來Leona's Sushi House就對了。主廚Shigenori Fujimoto與Frank Leon、Evan Ross的搭檔，完美呈現日式融合料理，每道菜都是饗宴。

洛杉磯的Niku X：米其林的評論是，藏身在Wilshire Grand Central的Niku X充滿驚喜，在主廚Shin Thompson的手下，傳統日式燒肉以現代手法呈現，Niku X必吃的是A5和牛。

拉古納灘（Laguna Beach）的Selanne Steak Tavern：米其林說，藏身在太平洋海岸公路的歷史建物，現今已經是牛排愛好者的必訪之地，牛排是在Selanne Steak Tavern必點的菜之一，還有千萬別忘記猴子麵包（monkey bread）。

周邊華人社區密集的工業市（City of Industry）的Sushi Yuen：米其林密探的評語是，如果您覺得好壽司總是貴到吃不起，那您一定沒來過Sushi Yuen。不只是價格合理的菜色，超級新鮮的食材更是一大賣點。

聖地牙哥的Mabel's Gone Fishing：有趣的店名來自老闆的愛犬，而「抓」回來的魚當然新鮮。加州風結合伊比利式料理（Iberian），從生鮮牡蠣到香煎魚排都令人難忘。

加州 舊金山 聖地牙哥

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