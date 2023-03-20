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蓋大學宿舍無息貸款 紐森擬延後撥付

編譯組╱沙加緬度19日電
紐森州長提議將興建可負擔學生宿舍無息貸款延後一年。圖為洛杉磯加大校園。(Ethan Chen提供)
紐森州長提議將興建可負擔學生宿舍無息貸款延後一年。圖為洛杉磯加大校園。(Ethan Chen提供)

加州州府2023-24年度預算出現高達225億元預算赤字，紐森州長提議將興建可負擔學生宿舍無息貸款延後一年。州議會政策顧問甚至提議，州府可以放棄學生宿舍投資，或者改變基金支付方式。

州府必須於6月30日前提出平衡預算，有關高等教育學生住宿費用將是紐森州長與民主黨所主導的州議會之間最大的爭執點之一。

代表沙加緬度地區、州議會預算委員會教育部門委員主席麥卡提 (Kevin McCarty)說，他們不支持州長延後開發學生宿舍基金。加州參、眾兩會支持持續發展可負擔學生宿舍。

如紐森計畫得以成行，原定2023-24學年的7億5000萬元校園宿舍基金將裁減為5億元，另2億5000萬元延至2024-25學年使用。至於計畫於2023-24，2024-25兩學年期間撥與校園興建可負擔宿舍的18億無息貸款，紐森建議將撥放無息貸款的時間延到2024-25，以及2025-26兩個學年。

紐森州政府財務部門官員米雪兒.阮 (Michelle Nguyen) 表示，基本上州長預算案仍保留對興建學生宿舍的承諾，然而由於目前預算情況，州長建議延後撥放專款。

然而30所加州大學校園已展開行動，提出高達21億元的預算計畫，興建約1萬2700個低租金的床鋪，其中包括河濱加大 (UC Riverside) 1553個可負擔學生床鋪，聖荷西州大所提517個床鋪，以及東北加州拉森社區學院 (Lassen Community College) 的117個低租金床鋪。整個加大體系而言，州府計畫於2028年前，增加2萬2000個可負擔學生臥床。

麥塞德加大 (UC Merced) 去年秋季班研究生曾因缺乏宿舍，參與罷工示威，當時該大學校園只有9個研究生床位。州府目前計畫案中，將於麥塞德加大校園增加236個研究生床位。

根據州府計畫，列入發展的六個加大計畫案中，興建每個可負擔學生床鋪費用為10萬8000元，三個加州州大計畫案中，每個床位開發費用為1萬7000元。至於社區學院，由於缺少開發學生宿舍經驗，開發每個可負擔床位費用高達20萬5000元。

由於州府去年已撥出2023-24學年開發可負擔學生宿舍基金7億5000萬元，因此即使紐森今年延期放款計畫成行，許多大學仍能推展他們計畫進行的開發案。

加州去年出現高達1000億元預算盈餘，紐森州長與州議會去年將宿舍開發基金增加三倍，同意爲低收入家庭學生興建7300個可負擔宿舍床位。

然而現在情況不同，未來幾年內，州府將可能面臨數十億元預算赤字，州議會與州長辦公室將根據各地區需求，可負擔學生床位數，編列撥放開發基金。

預算 紐森 加州大學

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