我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠後遺症不理賠 400萬患者扛巨債「沒力氣和保險公司爭」

TikTok備戰聽證 組「親拜登」遊說團 還找數十位網紅助陣

最低時薪18元 加州終排定明年公投

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州將於2024年投票決定是否通過增加最低工資至每小時18元。（NBC）
加州將於2024年投票決定是否通過增加最低工資至每小時18元。（NBC）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，由於通膨和生活成本增加，加劇收入不平等情況，加州選民將於2024年11月4日投票，決定是否通過一項「將加州最低工資調漲至每小時18元」提案。

這項名為「2022年生活工資法」（Living Wage Act of 2022）提案，已被州務卿批准放上明年選票上。

若通過，該提案將延長2017年實施的分階段加薪，未來幾年內將加州最低工資提高至18元，達到全國第二高。

加州最後一次上調最低工資是在2022年，至2023年1月1日，最低工資為每小時15.5元。

由於通膨不斷加劇，2022年2月，支持者開始收集該法案簽名，試圖在去年期中選舉確保提案能放上加州選票。

然提案最終未能在6月31日截止日前，通過冗長的簽名驗證過程。根據加州州務卿，幾天後該提案完成相關程序，有資格放上2024年選票上。

根據生活工資法最初的工資增加時間表，雇用超過25名員工的企業，最低工資在今年早些時候會增加至每小時16元，明年1月增加至17元。員工人數少於25人的企業，2024年1月最低工資將增加至每小時16元。

若這項提案明年投票通過，最低工資每小時17元將立即生效，2025年1月提高至18元。

包括洛杉磯、聖地牙哥與舊金山在內約37個城市最低工資，已超過加州平均。根據美國人口普查局估計，此一數字占該州私營企業三分之一。

倡議者認為，提高最低工資機制，是幫助其他縣和加州得以趕上生活成本上漲關鍵措施，因通膨推高價格，削弱低收入家庭財政資源。如此一來，加州有數十萬人每周可多掙20元，孩子可以每日三餐，而非兩餐。

然提高最低工資是經濟學家們爭論焦點，一些研究表明，雇主成本提高阻礙增長，工資提高恐導致工作崗位流失，特別是中小企業。

就業政策研究所（Employment Policies Institute）研究主任帕克斯頓（Rebeckah Paxton）告訴KSWB，工資壓力將影響雇主維持員工數量的能力。

爾灣加大教授紐馬克（David Neumark）等經濟學家認為，提高最低工資在消除貧困方面效果較差，因它們不太針對更廣泛的低收入家庭群體。

加州 低收入 投票

上一則

緬懷孫中山先生 加台聯登山健行 95歲長者參與

下一則

退伍警官為舞伴擋槍 舞社為英雄募款

延伸閱讀

疫後中國第一個省級訪問團來南加交流

疫後中國第一個省級訪問團來南加交流
加州夜空神秘光芒「列隊」飛行 天文學家99%把握是這個

加州夜空神秘光芒「列隊」飛行 天文學家99%把握是這個
聖荷西外籍員工 控餐廳老闆霸凌「不服從就驅逐出境」

聖荷西外籍員工 控餐廳老闆霸凌「不服從就驅逐出境」
加州預算赤字 2萬個低收入托兒補貼受影響

加州預算赤字 2萬個低收入托兒補貼受影響
逼藥廠降價 加州自行生產胰島素

逼藥廠降價 加州自行生產胰島素
住房計畫建地選在水面下 北灣蘇沙利度挨告

住房計畫建地選在水面下 北灣蘇沙利度挨告

熱門新聞

安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。（華美銀行提供）

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

2023-03-15 14:33
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人女友Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

2023-03-16 12:14
殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
美飛中5、6月機票價格。（記者邵敏／製表）　

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

2023-03-18 15:35

超人氣

更多 >
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面
華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅

華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅