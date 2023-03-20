最低時薪18元 加州終排定明年公投

加州將於2024年投票決定是否通過增加最低工資至每小時18元。（NBC）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，由於通膨和生活成本增加，加劇收入不平等情況，加州 選民將於2024年11月4日投票 ，決定是否通過一項「將加州最低工資調漲至每小時18元」提案。

這項名為「2022年生活工資法」（Living Wage Act of 2022）提案，已被州務卿批准放上明年選票上。

若通過，該提案將延長2017年實施的分階段加薪，未來幾年內將加州最低工資提高至18元，達到全國第二高。

加州最後一次上調最低工資是在2022年，至2023年1月1日，最低工資為每小時15.5元。

由於通膨不斷加劇，2022年2月，支持者開始收集該法案簽名，試圖在去年期中選舉確保提案能放上加州選票。

然提案最終未能在6月31日截止日前，通過冗長的簽名驗證過程。根據加州州務卿，幾天後該提案完成相關程序，有資格放上2024年選票上。

根據生活工資法最初的工資增加時間表，雇用超過25名員工的企業，最低工資在今年早些時候會增加至每小時16元，明年1月增加至17元。員工人數少於25人的企業，2024年1月最低工資將增加至每小時16元。

若這項提案明年投票通過，最低工資每小時17元將立即生效，2025年1月提高至18元。

包括洛杉磯、聖地牙哥與舊金山在內約37個城市最低工資，已超過加州平均。根據美國人口普查局估計，此一數字占該州私營企業三分之一。

倡議者認為，提高最低工資機制，是幫助其他縣和加州得以趕上生活成本上漲關鍵措施，因通膨推高價格，削弱低收入 家庭財政資源。如此一來，加州有數十萬人每周可多掙20元，孩子可以每日三餐，而非兩餐。

然提高最低工資是經濟學家們爭論焦點，一些研究表明，雇主成本提高阻礙增長，工資提高恐導致工作崗位流失，特別是中小企業。

就業政策研究所（Employment Policies Institute）研究主任帕克斯頓（Rebeckah Paxton）告訴KSWB，工資壓力將影響雇主維持員工數量的能力。

爾灣加大教授紐馬克（David Neumark）等經濟學家認為，提高最低工資在消除貧困方面效果較差，因它們不太針對更廣泛的低收入家庭群體。