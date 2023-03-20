比照酒駕 專家提加州大麻用量限制

研究顯示，大麻殘留在體內的時間比酒精長。（CBS）

CBS電視台報導，加州大麻合法化 已七年，然至今加州仍沒有針對駕駛人在開車前，大麻用量限制的相關法律。

全美目前有18個州，對血液中四氫大麻酚（THC）的含量有所限制，以此作為判斷酒駕的標準。THC是大麻中讓人興奮的物質。但令人驚訝的是，加州並非在這18個州之一。因此發生令人遺憾的悲劇。

庫茲馬（Krystal Kazmark）於2010年在車禍中喪生，失去了25歲的生命。當天庫茲馬乘坐男友多爾蒂（Joshua Daugherty）駕駛的皮卡車。多爾蒂承認在事故發生當天吸食大麻。事故調查人員認為，可能受到藥物影響。他被判謀殺與酒駕、藥物和酒精造成傷害等重罪。

法庭紀錄顯示，他們在多爾蒂血液中發現18毫微克（nanograms）的四氫大麻酚。

根據美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）說法，18毫微克的量，遠高於18個對THC有限制州的法規。如科羅拉多州限制為五毫微克。

與其他州不同，加州在駕車時，並無對THC有任何法律限制。

儘管一位CHP藥物專家表示「應該重新考慮這些指控」，然莫諾縣（Mono County）地方檢察官葛拉漢（Todd Graham）說他不能這樣做，因沒有法律規定。

雖然加州車輛法規定「受任何藥物影響的人，駕車都是非法的」，但葛拉漢坦言「若沒有對THC的實際法律限制，它就不會生效。」但這並不容易。

前CHP官員，加州眾議員拉克基（Tom Lackey）說，僅仰賴THC濃度來衡量是非常、非常危險的，他認為相關單位應做出更多研究，以了解多少THC才算太多，

耶魯大學 教授派洛森（Godfrey Pearlson）目前正替國家公路交通安全管理局進行THC和駕駛方面研究。他們發現，THC在體內停留的時間比酒精長得多，因此簡單的限制是行不通的。