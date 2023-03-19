搭Metro太危險 洛檢察官有接駁車

洛縣檢察官辦公室推出免費接駁巴士，提供員工往來司法大樓和車站、停車場間。（ABC 7）

為了讓員工安全回家，免去搭乘Metro的安全疑慮，洛縣 檢察官辦公室13日推出免費接駁車，協助員工往來停車場、車站和工作場所間，以保員工安全。

洛杉磯 時報報導，這項免費服務在洛市中心附近的司法大樓(Hall of Justice)接送乘客，將員工載往聯合車站(Union Station)和華埠(Chinatown)停車場。

政府雇員在工作週期間，早上6時20分至8時20分，及下午4時至6時使用這項服務。這幾天晚間7時日落，下午4時至6時仍提供晚間班車。

洛縣檢察官辦公室通訊主任布萊克納爾（Tiffiny Blacknell）說，「該計畫是為應對眾多因素，安全是其中之一。員工經常工作很長時間，然後天黑後，被迫長途跋涉去他們停車處。」

布萊克納爾說，市中心缺乏足夠停車場，員工經常不得不搭乘交通工具或支付高昂停車費，給那些被分配到該地點上班的人帶來額外通勤時間和成本。

這項計畫是在有報導稱，洛杉磯人因吸毒和暴力世界猖獗而避免搭乘該地區公共交通後推行。洛杉磯時報近期報導地鐵 (Metro)、巴士和火車上犯罪率上升。自1月以來，已有22人死於相關案件，比2022年全年多。

交通官員去年承諾投入1億2200萬元，讓地鐵系統(由105個火車站和1萬2000多個巴士站組成)更安全。