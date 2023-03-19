未涉詐欺 錯發救濟金不用還

EDD日前宣布，只要沒有欺詐行為，錯誤發放的失業金無需退還。（Unsplash.com）

這是一場長達一年多的持久戰，消費者維權團體日前與加州 EDD達成協議，後者宣布不再追究疫情 期間無權獲得失業補助金的申請者，也就是說，只要沒有欺詐行為，政府超額錯誤發放的失業金 無需退還。

從2021年11月開始，EDD 開始通知曾接受疫情失業援助的申領人，必須證明自己有資格領取福利，否則需償還救濟金。但反對者指出，如果申請人沒有過錯，就應免除政府多發的款項。

EDD曾表示，錯誤發放救濟金可能有多種原因，一些索賠人可能對收入核實是否要求提供總收入或淨收入感到困惑，這些都可能導致福利超額發放；而根據眾多申請者的陳述，疫情期間只要提出失業補助申請，幾乎都能很快得到批准。

但此後的「秋後算帳」，要求償還領取的救濟金，可能會將一些底層民眾推入困境。一封致各州聯邦官員的信中指出，多發放的資金不是申請者的過錯，有必要採取行動防止這些人遭受進一步苦難。

在過去的一年裡，加州與全國各州以及勞工團體，請求國會免除非欺詐性的失業多付金；與此同時，EDD繼續要求不符合資格的申請者提供證據資料。南加很多華人都表示曾收到這些郵件，有些人在遞送資料後很快被批准，也有不少人經歷了漫長的申訴期。

洛杉磯縣張小姐當時就被EDD判定為不符合資格的申請者，但在申訴、補充證據材料、證人證詞後，法官最終判定申訴成功，張小姐無需退還補助金。對於這段經歷，張小姐十分感慨，「為了尋找證據資料，我花費很多時間精力，每天都在提心吊膽中度過，大概持續八、九個月，最終才判定我符合資格。」

如今終於塵埃落定，加州EDD和消費者維權團體「勞工權利中心」日前達成協議，宣布EDD不會再向失業金申請人追討他們超領的失業金，但將繼續積極打擊有欺騙失業金行為的犯罪欺詐者。