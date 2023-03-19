我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「混毒」最致命 金山75%毒品致死者混用芬太尼等毒

參院承認「麥克馬洪線」是中印邊界線 藏南屬印度管轄

未涉詐欺 錯發救濟金不用還

記者邵敏／洛杉磯報導
EDD日前宣布，只要沒有欺詐行為，錯誤發放的失業金無需退還。（Unsplash.com）
EDD日前宣布，只要沒有欺詐行為，錯誤發放的失業金無需退還。（Unsplash.com）

這是一場長達一年多的持久戰，消費者維權團體日前與加州EDD達成協議，後者宣布不再追究疫情期間無權獲得失業補助金的申請者，也就是說，只要沒有欺詐行為，政府超額錯誤發放的失業金無需退還。

從2021年11月開始，EDD 開始通知曾接受疫情失業援助的申領人，必須證明自己有資格領取福利，否則需償還救濟金。但反對者指出，如果申請人沒有過錯，就應免除政府多發的款項。

EDD曾表示，錯誤發放救濟金可能有多種原因，一些索賠人可能對收入核實是否要求提供總收入或淨收入感到困惑，這些都可能導致福利超額發放；而根據眾多申請者的陳述，疫情期間只要提出失業補助申請，幾乎都能很快得到批准。

但此後的「秋後算帳」，要求償還領取的救濟金，可能會將一些底層民眾推入困境。一封致各州聯邦官員的信中指出，多發放的資金不是申請者的過錯，有必要採取行動防止這些人遭受進一步苦難。

在過去的一年裡，加州與全國各州以及勞工團體，請求國會免除非欺詐性的失業多付金；與此同時，EDD繼續要求不符合資格的申請者提供證據資料。南加很多華人都表示曾收到這些郵件，有些人在遞送資料後很快被批准，也有不少人經歷了漫長的申訴期。

洛杉磯縣張小姐當時就被EDD判定為不符合資格的申請者，但在申訴、補充證據材料、證人證詞後，法官最終判定申訴成功，張小姐無需退還補助金。對於這段經歷，張小姐十分感慨，「為了尋找證據資料，我花費很多時間精力，每天都在提心吊膽中度過，大概持續八、九個月，最終才判定我符合資格。」

如今終於塵埃落定，加州EDD和消費者維權團體「勞工權利中心」日前達成協議，宣布EDD不會再向失業金申請人追討他們超領的失業金，但將繼續積極打擊有欺騙失業金行為的犯罪欺詐者。

失業金 加州 疫情

上一則

搭Metro太危險 洛檢察官有接駁車

下一則

華女失業金遭討回逆轉 免還

延伸閱讀

9校分享招生信息 籲提供低收入生更多資源

9校分享招生信息 籲提供低收入生更多資源
加州4城建「遊民迷你屋」聖荷西分到200套

加州4城建「遊民迷你屋」聖荷西分到200套
錢不經花…掙10萬年薪 紐約、加州感覺只有4萬5

錢不經花…掙10萬年薪 紐約、加州感覺只有4萬5
加州3月底前雨量 恐超過往年

加州3月底前雨量 恐超過往年
美上周初領失業金人數比預期少 減幅去年7月來最大

美上周初領失業金人數比預期少 減幅去年7月來最大
大麻危害兒童 維州維權團體促收緊執法

大麻危害兒童 維州維權團體促收緊執法

熱門新聞

安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。（華美銀行提供）

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

2023-03-15 14:33
殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人女友Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

2023-03-16 12:14
加州最新推出的首付款補助計畫，將於3月27日正式啟動。 （取自Pixabay）

加州降買房壓力 首購首付補助20%

2023-03-11 02:17

超人氣

更多 >
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」
美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響
伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣
三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍