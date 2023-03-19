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華女失業金遭討回逆轉 免還

記者邵敏／洛杉磯報導
過去一年，陳女士提出申訴、尋找證人證詞、參加聽證會，每天在煎熬中度過。（記者邵敏／攝影）
過去一年，陳女士提出申訴、尋找證人證詞、參加聽證會，每天在煎熬中度過。（記者邵敏／攝影）

南加洛杉磯縣一名華人，2021年底收到加州就業發展局(Employment Development Department，簡稱EDD)來信，調查疫情期間領取的上萬元失業救濟金，認為不符合領取資格，需退還政府，不過近期逆轉，透過申訴調查，EDD不再要求償還錯誤發放的錢。

洛縣華人陳女士回憶經歷感慨萬千，她說當初收到EDD的決定時非常震驚，因為要一次性退還上萬金額，對家庭來說將是沉重負擔。在過去的一年多，陳女士經歷了申訴、尋找證人證據、聽證會、法官裁定等環節，當她已不再抱任何希望時，現在卻意外收到不用退還的消息，「我感覺整個過程很荒誕，完全超乎我的想像。」

突收通知 要歸還萬元

2021年年底，陳女士收到EDD郵件，信中稱，因陳女士疫情期間曾收到失業救濟金，現需要提供相關資料證明自己有資格獲取這些補助。當時身邊很多人都收到同樣郵件，陳女士並沒有覺得意外，按照信中提示，她提供了稅單、工作證明、疫情影響等相關資料。但沒想到過了一段時間，她再次收到EDD來信，稱判斷自己不符合領取資格，需退還上萬失業金

這一封郵件讓陳女士難以接受，因為身邊的朋友在遞交資料後很快通過審核，只有陳女士被通知不符合。疫情爆發前，陳女士曾在一家餐館打零工，但餐館因疫情關閉，她也因此失業。當時很多人申請失業救濟金，陳女士抱著試一試的心態也申請了，很快得到批准，讓她意外又開心，「那時我就想來美國來對了，政府真的是在幫助底層人民度過難關。」

疫情期間，陳女士懷有身孕，在每月如期收到政府發放的失業金時，她說自己很感動，可以不用冒著感染風險外出找工作，在家安心養胎生孩子，雖然生活並不富足，只能維持基本開銷，但她感恩生活在這個有保障的國家。

讓陳女士沒有想到的是，政府竟然「秋後算帳 」，在發放失業金結束後，開始重新審核領取人的資格，而陳女士被判定為不符合資格的申請者。對此，她很委屈，「政府認為我不符合申請資格，當初就不該批准，這些錢已被用於房租、食物等各種生活必需品，現在讓我歸還，我去哪裡找錢。」

陳女士指出，在申領失業金的過程中，她沒有任何欺騙陳述，完全按照事實提供資料，「如果我不符合資格，那就是政府錯誤發放，不應該讓我們個人承擔政府的過失行為。」

筋疲力盡 向親友借錢

沒有英文基礎，從未和政府打過交道的陳女士，此後請朋友幫忙填寫申訴資料、尋找證人證詞，參加法庭聽證會，很長一段時間她每天都在煎熬中度過。去年下半年，法官最後通知決定，陳女士申訴失敗，需退還失業補助金。面對這個結果，陳女士說自己筋疲力盡，只能想辦法問親友借錢，準備償還給政府。

就在陳女士等待案件進一步通知，包括如何退款、截止時間等具體信息時，最近她看到消息稱EDD不再要求償還錯誤發放的失業金。陳女士說自己很恍惚，不敢確信真假，「如果真的不用還那就太好了，但我至今沒有收到任何郵件表示我無需償還。」

據悉，加州EDD和消費者維權團體「勞工權利中心」(Center for Workers’ Rights)2月17日達成協議，宣布EDD不會再向申請人追討超領的失業金。這項協議是EDD與勞工權利中心立下的第二項協議，前一項協議是在後者對EDD處理失業金造成混亂提出訴訟後達成。

失業金 疫情 加州

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