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聖地牙哥 擬禁遊民公有地搭帳

編譯胡立宗／綜合報導
聖地牙哥或將禁止遊民在公有地搭棚。圖為聖地牙哥員警勸離遊民。（本報資料照片）
聖地牙哥或將禁止遊民在公有地搭棚。圖為聖地牙哥員警勸離遊民。（本報資料照片）

聖地牙哥市議員Stephen Whitburn近日表態，將會提出新的議案，禁止遊民在公共土地上搭蓋臨時帳棚或其他棲身處所。聖地牙哥市長格洛里亞(Todd Gloria)也表支持，希望議會盡快通過，4月就能開始執法。

Stephen Whitburn強調，遊民愈來愈多，而棚架區卻常常發生凶殺，甚至遭到縱火，對整體鄰里構成威脅，因此他才會提出此一議案。

格洛里亞說，解決方式之一是提供更多的住所給遊民，但市府同時之間也會對一直不願遷離或接受扶助的遊民，加強執法。格洛里亞與Stephen Whitburn都說，他們將合力推動方案，盡快將一處停車場改為遊民搭棚區。格洛里亞強調，事情已經非常清楚，一旦市府資源到位，遊民就沒有拒絕的正當理由，不接受扶助、不離開街頭，都是無法接受的選項。

不過，洛杉磯時報指出，單是聖地牙哥市區就有2000名以上的遊民，就算新增遊民搭棚區也容不下那麼多人。不過，格洛里亞回答時還是強調，事實上很多遊民自己就有辦法找到棲身地，因此強力執法的方針不會改變。

預定的範圍包括，學校或收容中心的兩個街區內，開放空間、水道與鄰近區域、交通轉運站內、輕軌與輕軌車站。同時也包括Balboa Park、Mission Bay Park、Presidio Park，與Ocean Beach、Mission Beach、Pacific Beach、La Jolla。

遊民 聖地牙哥 洛杉磯

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