紐森撥10億 建1200套遊民小屋

州長紐森為遊民斥資10億美元，另加小型住房。 （取自加州政府官網）

州長紐森 (Gavin Newsom)17日在沙加緬度，與州和地方領袖、倡導者和其他合作夥伴，宣布發放「無家可歸者住房援助和預防計畫」（HHAP）第四輪資金10億元，另宣布最大規模小型房屋動員，以支持全州社區加強減少遊民 方面的工作。

此外，紐森宣布的小型房屋動員，特別針對那些生活在營地的人。加州 國民兵(California National Guard)將協助把1200套小型住宅準備妥當，並交付洛杉磯、聖地牙哥縣、聖荷西和沙加緬度，它們全部免費並可隨時入住。

去年，州長紐森暫停了對地方政府的撥款，並要求他們有更大的雄心，原因是他們集體提議的遊民人數減少率只有2%。此後，地方政府修訂了他們的遊民計畫，現在的目標是到2025年將全州的遊民減少15%。

州長紐森正在挑戰現狀，實施新的方法來解決住房和無家可歸的雙重危機，其中的重點是加強問責制。小型住宅具有成本效益，並可進行快速部署，將人們從遊民的營地轉移到住房。

這些小型房屋的安置地點將由當地司法部門負責，但當需要和可用時，該州也將提供多餘的土地來作為小型房屋之外的選擇。地方政府將擁有這些住房單位，並提供所有服務，這包括招募居民，利用以前提供的該州資金。將獲得小型住宅的社區為：洛杉磯500個單位，沙加緬度350個單位，聖荷西200個單位，聖地牙哥縣150個單位。

增加小型住宅，是加州為更快地創造更多的住房而使用的另一個工具。自上任以來，州長紐森已經簽署了70多項法案以啟動和簡化建築程序，其中包括20項「加州環境品質法」CEQA改革措施。

除了史無前例的153億美元的投資，州長紐森還要求在解決住房和無家可歸問題時，在地方一級有更多的問責制。政府的重點是與地方司法機構合作，以滿足當地的住房要求，清理遊民營地，讓更多弱勢的加州人離開街頭，搬入住房。