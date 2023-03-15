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拜登控槍令 南加共和黨有異聲

記者丁曙／蒙特利公園市報導
拜登總統冒雨訪問蒙市發布更嚴格控槍令。（美聯社）
拜登總統冒雨訪問蒙市發布更嚴格控槍令。（美聯社）

拜登總統14日訪問蒙特利公園市，發布更嚴格控槍行政命令，包括在槍枝銷售前增加背景調查次數，強化「紅旗」法律（Red flag laws）的有效使用，追究槍枝行業責任的力度等，降低社區槍枝暴力，提高社區安全，受到地方政府和華人社區歡迎。但是，也有共和黨的華人認為，此次活動將使蒙市惡名遠播，本質上歧視華人。

洛杉磯縣政委員會主席韓珍妮 (Janice Hahn) 14日對總統頒布更嚴格控槍行政令表示讚賞，她說，「儘管國會拒絕採取行動通過最基本的槍枝暴力預防立法，但拜登總統正在盡其所能挽救生命。」

拜登總統訪問蒙市發布更嚴格控槍令。（美聯社）
拜登總統訪問蒙市發布更嚴格控槍令。（美聯社）

不久前，洛杉磯縣政委員會無異議通過由韓珍妮和蘇麗絲（Hilda Solis）共同起草名為「槍枝暴力限制令」（Gun Violence Restraining Orders）動議，升高了縣民獲得槍枝的難度，更不容易買槍和擁槍。韓珍妮說「槍枝暴力限制令可以挽救生命，但洛杉磯縣大多數人並不知道。該項動議將幫助政府利用這項重要資源，並使申請槍枝暴力限制令的過程盡可能簡化。」

2016年，加州通過一項危險信號法，允許人們向法院申請槍枝暴力限制令 (Gun Violence Restraining Order，GVRO)，一旦獲得批准，將強制從被確定有造成槍暴風險的個人身上移除所有槍枝和彈藥，解除對自己或他人的迫在眉睫的傷害。但是，此工具在洛杉磯縣未得到充分利用。在2021年加州發布的1384個槍暴限制令中，只有54個來自洛杉磯縣。

在「舞星」舞社悲劇發生後，蒙特利公園市議會更加支持地方、州和聯邦各級的一系列槍枝改革法案，包括一致投票支持聯邦參議院SB14法案「21歲購槍年齡法案」、SB25號法案「2023年禁止攻擊性武器」。

然而，對於拜登總統來訪，共和黨人有不同意見。前川普政府運輸部資深顧問張曼君表示，她也是蒙市居民，在那裡有房產，每星期都住上兩三天。拜登總統來蒙市頒布限槍令，誇大了蒙市的負面形象，留給外界一個屠殺場的惡劣印象，對於房地產和商業都有負面衝擊。其實，美國槍擊命案比比皆是，紐約、芝加哥等大城市的槍枝暴力事件更嚴重，他為什麼不去那裡宣傳頒布命令？這擺明就是歧視華人。事實上，蒙市是一個安靜、溫暖的小城市，此次「舞星」槍擊案則是一個偶然事件，並非常態。

洛杉磯市警局查獲攻擊性長槍和大容量彈匣（記者丁曙／攝影）
洛杉磯市警局查獲攻擊性長槍和大容量彈匣（記者丁曙／攝影）

洛杉磯 拜登 華人

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