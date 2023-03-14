冬季風暴再襲 中南加州恐釀災

國家氣象預報圖顯示，未來六至十天中加州和南加州仍處於整個美國降雨降雪最多地區。（國家氣象局）

大氣環流導致的又一輪冬季暴風雨，13日晚預計再襲加州 ，氣象學家指出，南北加州、尤其是中加州和南加 州未來48小時可能會受到本次風暴 重大影響，部分地區降雨可能高達十吋，降雪可達12吋，重大降雨降雪可能造成洪水和停電，部分地區可能需要撤離，民眾需做好準備。氣象專家同時指出，南加州仍然沒有走出1月份風暴的影響，超過正常水平和全國平均的降雨降雪量天氣形態不會馬上結束。

加州公共事務和危機協調辦公室和少數族裔媒體，13日舉行「3月份的嚴峻風暴」說明會。國家氣象局與加州緊急狀況服務中心聯絡人David Lawrence，提醒民眾關注新一輪冬季風暴。他表示，本次預計從13日晚至15日的冬季風暴可能造成整個加州重大影響，降雨在加州中部和南加州尤其嚴重，平均降雨量預計在2.5吋至八吋，局部地區降雨將達到十吋，其中中部海岸地區，從蒙特利縣以南至聖塔芭芭拉縣，都將受到嚴重影響，洪水和泥石流都在預期當中。

未來兩天，山區可能出現大規模降雪，尤其在加州中央山谷和南加州海拔7500呎地區，降雪量將達到六至12吋。由於之前的持續降雨和新一輪風暴造成山體土壤鬆軟，南加州14和15日可能出現樹木倒塌到泥石流，低海拔地區可能出現停電。預計風暴在16和17日暫時緩解，但中加州和南加州本月的降雨都會高於平常水平和全國水平。

加州危機溝通與公共事務助理主任Diana Crofts-Pelayo表示，為應對這次嚴重風暴，州府方面已協調各部門嚴陣以待，24小時提供地方協調服務，包括發電機和沙袋在全州的發放以及救援小組的安排，確保他們可以及時幫助災民。

加州危機溝通與公共事務助理主任Diana Crofts-Pelayo。（記者楊青/攝影）

國家氣象局氣象學家與加州危機協調服務辦公室聯絡人David Lawrence表示，加州現在仍然沒有走出1月份風暴的影響，越來越多的災難正在複雜化，預計3月份將是雨雪風綜合性氣候狀態，中加州和南加州將繼續保持全國降雨量最多地區水平。

國家氣象局氣象學家人與加州危機協調服務辦公室聯絡人David Lawrence。（記者楊青/攝影）

Lawrence表示，現在全美和大部分的太平洋西北海岸依然和以前一樣乾燥，但南加州和中北加州在過去三個月當中有明顯破紀錄的雨雪，說明這是非常特殊的年份，未來六至12個月，太平洋沿線依然可能維持異常天氣。

Lawrence表示，聖伯納汀諾縣2月出現嚴重降雪，一些地區雪深高達100吋，引發擔憂。他提醒民眾注意大量降雨以及山區雪融化可能導致的洪水爆發。

加州危機協調服務處供應部門主任Vance Taylor，提醒大家提前做好對惡劣天氣的應對準備。他表示，各地受天氣災難而進入庇護所的人數越來越多，因為災害天氣危害面廣，人數很多，因此政府的幫助和作用很有限，個人防範才最關鍵和有效，尤其是交通不便、英文有障礙、經濟脆弱群體和行動不便群體，需要更好做準備。

加州危機協調服務處供應部門主任Vance Taylor。（記者楊青/攝影）

零成本的準備措施，包括準備好應對能源，對電力有依賴的群體，比如需要使用電梯、醫療設備的群體，需提前做好充電和自己發電準備，或撤退及後備電力提供準備。