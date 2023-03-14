冬季風暴再襲 中南加州恐釀災
大氣環流導致的又一輪冬季暴風雨，13日晚預計再襲加州，氣象學家指出，南北加州、尤其是中加州和南加州未來48小時可能會受到本次風暴重大影響，部分地區降雨可能高達十吋，降雪可達12吋，重大降雨降雪可能造成洪水和停電，部分地區可能需要撤離，民眾需做好準備。氣象專家同時指出，南加州仍然沒有走出1月份風暴的影響，超過正常水平和全國平均的降雨降雪量天氣形態不會馬上結束。
加州公共事務和危機協調辦公室和少數族裔媒體，13日舉行「3月份的嚴峻風暴」說明會。國家氣象局與加州緊急狀況服務中心聯絡人David Lawrence，提醒民眾關注新一輪冬季風暴。他表示，本次預計從13日晚至15日的冬季風暴可能造成整個加州重大影響，降雨在加州中部和南加州尤其嚴重，平均降雨量預計在2.5吋至八吋，局部地區降雨將達到十吋，其中中部海岸地區，從蒙特利縣以南至聖塔芭芭拉縣，都將受到嚴重影響，洪水和泥石流都在預期當中。
未來兩天，山區可能出現大規模降雪，尤其在加州中央山谷和南加州海拔7500呎地區，降雪量將達到六至12吋。由於之前的持續降雨和新一輪風暴造成山體土壤鬆軟，南加州14和15日可能出現樹木倒塌到泥石流，低海拔地區可能出現停電。預計風暴在16和17日暫時緩解，但中加州和南加州本月的降雨都會高於平常水平和全國水平。
加州危機溝通與公共事務助理主任Diana Crofts-Pelayo表示，為應對這次嚴重風暴，州府方面已協調各部門嚴陣以待，24小時提供地方協調服務，包括發電機和沙袋在全州的發放以及救援小組的安排，確保他們可以及時幫助災民。
國家氣象局氣象學家與加州危機協調服務辦公室聯絡人David Lawrence表示，加州現在仍然沒有走出1月份風暴的影響，越來越多的災難正在複雜化，預計3月份將是雨雪風綜合性氣候狀態，中加州和南加州將繼續保持全國降雨量最多地區水平。
Lawrence表示，現在全美和大部分的太平洋西北海岸依然和以前一樣乾燥，但南加州和中北加州在過去三個月當中有明顯破紀錄的雨雪，說明這是非常特殊的年份，未來六至12個月，太平洋沿線依然可能維持異常天氣。
Lawrence表示，聖伯納汀諾縣2月出現嚴重降雪，一些地區雪深高達100吋，引發擔憂。他提醒民眾注意大量降雨以及山區雪融化可能導致的洪水爆發。
加州危機協調服務處供應部門主任Vance Taylor，提醒大家提前做好對惡劣天氣的應對準備。他表示，各地受天氣災難而進入庇護所的人數越來越多，因為災害天氣危害面廣，人數很多，因此政府的幫助和作用很有限，個人防範才最關鍵和有效，尤其是交通不便、英文有障礙、經濟脆弱群體和行動不便群體，需要更好做準備。
零成本的準備措施，包括準備好應對能源，對電力有依賴的群體，比如需要使用電梯、醫療設備的群體，需提前做好充電和自己發電準備，或撤退及後備電力提供準備。
加州衛生與公共服務局政策和戰略規劃副秘書長Corin Buchanan表示，統計到12日晚，各地災區的33個庇護所共有608位災民接受幫助，加州衛生與公共服務局也與最容易受到影響地區的社區領袖和服務聯絡，隨時提供幫助。
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