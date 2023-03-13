5人刮刮樂 3中100萬 2中200萬

加州五名玩家在全州不同零售商（包括南加州）購買刮刮樂（Scratchers），共刮中700萬元獎金。（KNBC）

NBC 4 電視台報導，加州 五名玩家在全州不同零售商（包括南加州）購買刮刮樂（Scratchers），共刮中700萬元獎金。

這些幸運兒分別為瓦雷拉（Victor Varela），他在聖地牙哥縣國家城（National City）Vallarta超市購買冬季財富刮刮樂（Winter Riches），刮中100萬元。

在休曼橡林（Sherman Oaks）的托雷斯（Ramon Torres）在位於范奈斯大道（Van Nuys Blvd.）一家76加油站購買50倍財富刮刮樂（50X Fortune），中獎百萬元。

中央山谷（Central Valley）一家便利店也售出百萬刮刮樂，得主為克魯茲（Luis Cruz）。

灣區則有兩人，各得200萬元。其中亞裔 李文（Ven Le）在奧克蘭 Way Fay Market and Liquor零售店，和其他三人一起購買「即時價格交叉」（Instant Price Crossword）刮刮樂，另一位是Teddy Young，他在聖荷西Wine Fountaine購買。

這並非Vallarta超市首次售出百萬刮刮樂，去年4月，惠堤爾（Whittier）一家分店售出一張獎金高達500萬元刮刮樂。