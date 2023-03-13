防雪水湧入社區 水庫釋水惹民怨

連續多次冬季暴風雨給加州與水庫管理員帶來新挑戰。圖為奧洛維爾水庫放水。（美聯社）

自從去年聖誕節 後，加州 連續出現多次大氣河流，帶來龐大雨量，除了解除加州連續多年極旱象現象，也帶來加州史上最潮濕的冬季之一，不過溫暖的雨水落在塞拉山結冰層上，可能促成融化雪水澎湃湧入中谷地區社區，造成破壞。

融化雪水奔騰而下，迫使州府開啟包括奧洛維爾湖 (Lake Oroville)在內幾個加州大水庫的水閘，釋放水庫存水到舊金山 灣、沙加緬度-聖荷昆三角洲地區 (Sacramento-San Joaquin Delta) ，開放水庫多餘空間，用以容納奔騰湧入的雪水。

連續多次冬季暴風雨給加州與聯邦水庫管理帶來新挑戰，因為如果水庫釋水過量，將可能危害中谷社區居民，因此如何平衡水庫存水平衡成為一大學問。

加州水利局主任尼美斯 (Karla Nemeth)表示：「加州水利管理原本複雜，在今年冬季特殊情況下，適當管理水利更是一大挑戰。根據水利局洪患管理部門副主任阿里克 (Jeremy Arrich) ，聖荷昆山谷地區估計這一、兩天將出現洪患。

為了容納更多雨水或雪水，加州主要水庫管理員已開始釋放水庫存水到大洋，引起中谷地區民意代表與民眾的不滿。社區民眾認為，將龐大存水釋入海洋，這對加州農業是一大傷害。目前加州各級政府已積極展開將雨水存入地下水層內。

奧洛維爾湖水庫日前增加水庫釋水速度，從每秒鐘1000立方呎增加到每秒3500平方呎。目前水庫存水75%滿，存水量為270萬畝呎，相對而言，去年12月初冬季雨季開始前，水庫存水才不過100萬畝呎。雖然目前水庫不斷釋水，在連續不斷龐大暴風雨來襲情況下，水庫這幾天存水每秒鐘高達7萬立方呎。

專家指出，塞拉山脈中南部地區7000呎以上山區溫度達到冰點。然而根據國家氣象局，中南部塞拉山脈的冰點應當是9000呎以上高地。國家氣象局專家認為，根據目前資訊，塞拉山5000呎以下地區應當會出現融雪現象。

加州水利局專員里查多 (David Rizzardo) 表示，塞拉山今年積雪雪線下跌，在目前潮濕情況下，融化的雪水將湧進住在山麓與峽谷社區的民宅。

然而根據專家，塞拉山脈大部分積雪出現在8000呎以上高地，因此融化雪水數量不大，隨著雨季的持續，塞拉山脈積雪將會持續增加。