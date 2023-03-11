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美10大生活最貴城 加州占3個

編譯陳盈霖／綜合外電報導
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

財務規畫網站SmartAsset依據麻省理工學院(MIT)生活工資計算器(Living Wage Caculator)資料研究顯示，全美25個城市中，前10個生活成本最高的城市中，有九個位於沿海地區，三個在加州，分別是舊金山、聖地牙哥和洛杉磯。

KTLA 5電視台報導，該研究結果不令人意外，加州有三個城市，名列最低生活成本最高的前十名。其中舊金山-奧克蘭-柏克萊冠軍，一年需賺8萬4026元才能過得舒服，排名第二的是聖地牙哥-朱拉維斯塔-卡爾斯巴（San Diego-Chula Vista-Carlsbad），必要工資為7萬9324。洛杉磯排名第六，7萬6710元。

上述這些數據，是在「沒有孩子」的前提下，所得出「要在這個城市過得舒適的基本生活成本」。

生活工資計算器是根據「與家庭可能的最低食品、育兒、健康保險、住房、交通和其他基本必需品，在特定地理需支出的數據」，和一種被稱為「50/30/20規則」的常見預算方式，來估算在全國各地養活自己與家人所需的工資，也就是基本生活費用(50%)、可自由支配的支出(30%)及儲蓄或償還債務支出(20%)。

SmartAsset將MIT生活工資作為「需求」，即預算的50%。之後，他們對該薪資進行加倍分析，使個人能夠將其餘的部分花在想要的東西、存錢和償還債務上。

最負擔得起的城市，則分布於中西部到南部德州的中部各州。居住在密蘇里州聖路易斯(St. Louis)必要工資為5萬7446元。

全國範圍內，個人(無孩子)稅後平均年薪需近6萬8500元，才能過得舒服，比去年5萬7013元高出20%。

加州 預算 舊金山

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