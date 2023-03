影評人預測 楊紫瓊有望奧斯卡封后

奇幻家庭片《媽的多重宇宙》題材新穎,今年備受矚目,共獲11項提名。(奧斯卡評委會)

2023年奧斯卡揭曉近在12日(周日),連續數月來先後獲演員工會、劇作工會和製片人工會等多項大獎的《媽的多重宇宙(Everything Everywhere All At Once)》會不會登上電影 最高殿堂領獎台,60歲的楊紫瓊會不會再次給人不一樣的獲勝致辭,華裔電影人會不會前所未有獲得奧斯卡大豐收?令人期待。洛杉磯資深華裔電影人和影評家預言,今年的奧斯卡將颳起一陣華人旋風,包括最佳影片、最佳導演 和最佳女主角配角,都值得期待。

好萊塢華裔影評人安景夫預測本屆奧斯卡,華裔電影人將大有斬獲。(檔案照)

好萊塢知名影評人安景夫預測,就像前幾年韓潮颳到好萊塢;本届奧斯卡,華裔電影人大有斬獲,將不意外。

新故事新角度 2022屏幕百花齊放

他認為,美國電影工業和影院經過近兩年新冠的不景氣後,終於在2022年春開始復甦,其標誌是 《媽的多重宇宙》這部想像力豐富的極多主義的怪片。《壯志凌雲2》以1億7000萬預算,創下14億8000萬收入成績。 具有新意的藝術傳記片《貓王》以8500萬成本博得2億8700萬票房;《阿凡達2 》以電影的魔幻功能拍出水下水上戰鬥奇蹟,3億5000萬成本,在全球進賬22億;《黑豹 2》也以2億5000萬成本獲得8億5000萬的不凡票房。除去大片,《珀爾》、《X》、《危笑》等一些低成本但藝術含量高的恐怖驚悚片,票房收入也令人刮目相看。新人物、新故事、新角度,讓2022年的電影屏幕百花齊放,也使得12日的奧斯卡更有看頭。

楊紫瓊憑《媽的多重宇宙》,強勢問鼎奧斯卡最佳女主角。(奧斯卡評委會)

在目前的提名 榜單中,由華裔電影人製作的《媽的多重宇宙》名列榜首,共獲11項提名,包括最佳影片、最佳劇本、最佳導演、最佳女主演、最佳男配角、最佳女配角有兩人入圍、最佳剪輯、最佳音樂、最佳歌曲和服裝設計。安景夫認為,該片集喜劇、武打、家庭劇、幻想劇為一體,拍出了南加州一家中國移民三代人在現實和幻想宇宙中的衝突,在愛和與人為善的覺悟中,找回了和解與愛,從藝術和內容上打動觀眾,以25萬成本創造出1億票房奇蹟,絕非偶然。

《媽的多重宇宙》華裔陣容強

他認為,這部由Daniel Kwan(關家永) & Daniel Scheinert導演編劇,Michelle Yeoh(楊紫瓊)、Stephanie Hsu(許瑋倫)、Jamie Lee Curtis、Ke Huy Quan(關繼威)、James Hong(吳漢章)演出的電影,就像是藝術中的梵谷、畢卡索作品,古典音樂中的斯塔文斯基、勳伯格12音體系,也是他對此次奧斯卡「最佳影片」首選預測。

關繼威在《媽的多重宇宙》表現出色,被看好奪最佳男配角,有望改寫亞裔男演員歷史。(奧斯卡評委會)

安景夫認為,獲得最佳影片、最佳國際影片、最佳劇本改編、最佳攝影等九項目提名的《西線無戰事(All Quite on Western Front)》,最有可能獲得「最佳導演獎」,並有機會贏得「最佳外國影片」。

Jamie Lee Curtis《媽的多重宇宙》。(奧斯卡評委會)

劇本根據1928年德國作家Erich Maria Remarque小說改編。電影講訴一個年輕德國士兵和他的同伴充滿愛國信心地赴一戰前線,被戰爭的殘酷和無意義,改變了信念,在停戰前15分鐘,死於一個德國好戰貴族將軍指揮的面子戰鬥中。影片尤其對在當今的世界或地區戰爭的反思有積極的現實意義。

安景夫認為,獲得九項提名的《伊尼舍林的女妖(The Banshee of Inisherin)》,以愛爾蘭一個虛擬小島上兩個無話不聊的好朋友之間情感和友誼變化為故事主題,演繹普通小人物怪誕、黑色、暴力喜悲劇,獲得最佳影片的可能也並非沒有。

《貓王》出色 《塔爾》層次豐富

而獲得八項提名的《貓王(Elvis)》拍得很出色,以貓王經紀人帕克上校的角度,講述貓王的天才魅力被發現,成名被利用掌控,到死亡的過程。橫跨50年代至70年代前後30年,演員表演出神入化,導演的人物塑造和拍歌舞的藝術才能值得稱讚。可惜題材家喻戶曉,最佳影片獲獎希望可能不如《費伯曼一家(The Fabelmans)》。

《費伯曼一家》獲得七項提名。(奧斯卡評委會)

獲得七項提名的《費伯曼一家(The Fabelmans)》,被視為導演Steven Spielberg的半自傳體電影 ,拍他童年、少年時對電影的熱愛,對父母、家庭、同學的愛和成長過程中所受的挫折。一大看點是這位天才導演的成長故事,第二看點是導演編劇將自己人生的痛,愛,樂,真實動人地呈現給觀眾,讓觀眾與他一同經歷體驗。

安景夫表示,獲得六項提名的《塔爾(Tar)》講述一個被權力和名利腐化的虛偽的頂級女指揮,從事業高峰到人生低谷的故事,是2022年最讓人反覆琢磨的一部影片,影片層次豐富,讓觀眾像找復活節蛋一樣去找,聽每一句對話,看每一個線索,找人物動機,人物關係,人物歷史,背景。

該片以Cate Blanchette 主演Lydia,演出了人物的複雜和深度,Nina Hass、Noémie Merlant、Sophie Kauer、Allan Corduner、Mark Strong為助演的演員群體各個表現不凡。

部分華裔影評人預測2023年奧斯卡。(資料來源/安景夫;整理製表/楊青)

縱觀2022影壇,安景夫認為《媽的多重宇宙》最有可能獲得最佳導演獎;最佳劇本《塔爾》;最佳改編劇本《女人們談話(Sarah Polley)》;最佳剪輯《壯志凌雲2》;最佳攝影《西線無戰事》;最佳服裝設計《貓王》;最佳視覺效果《阿凡達2 》。