在加州自己蓋房 可能比買便宜

最新調查顯示，在加州建屋可能比購買既有房屋更加划算。（Getty）

儘管生活成本高昂，住房稀缺，加州 仍是最受人歡迎紮根的好地方。然隨著房價持續徘徊在歷史高位，許多潛在購屋者，在等待利率下降或房市泡沫的時候，早已被踢出市場。不過，加州房地產和物業軟體公司StorageCafe和Yardi最新發布的數據顯示，加州人或許可以有個獨特的機會擁有自己的房屋，那就是「從零開始建屋」。

洛杉磯 KTLA 5電視台報導， Yardi發現，雖然並非所有州，建屋都具有最佳的經濟效益，但加州可能是其中的例外，建屋可能真的有所回報。

根據數據，加州是全美第二最具建屋成本效益的州，僅次於夏威夷。Yardi數據估計，從頭開始建造房屋，可能比購買已經存在的房屋便宜20萬元。

Yardi說，每畝5.9萬元的土地中位數價格，適用於0.17畝的地塊面積，因此，與平均70萬元的獨立屋的房價相比，房屋建築總成本約49萬5000元。

Yardi調查全國平均地塊面積的土地價格，並確定房屋建築商簽訂合同的區域成本。該數據還包括額外10%的行政成本，用於許可證、律師和調查等方面。

最具成本效益的夏威夷，房屋建築總成本為55萬元，比購買已經存在的房屋便宜近50萬元。科羅拉多、猶他和維吉尼亞等三個州，則名列全美建屋最具成本效益的第三至第五名。

顯然，上述數據並不能說明全部情況，還有很多其他因素需考慮。

例如，灣區或洛杉磯和聖地牙哥 等主要城市的土地價格，高於沙漠或中央山谷土地價格。此外，加州在建設方面因額外障礙，及繁文縟節而臭名昭彰，這意味著與其他州相比，打造自己夢想之家可能需更長時間。

同樣重要的是，雖然建屋可能更便宜，但0.17畝的地塊中位數，是全國最小的。

儘管如此，對那些想要購屋但又無法擁有的人來說，這些數據還是令人鼓舞。

Yardi與Balsamo Homes執行長貝倫斯（Scott Berens）交談，貝倫斯形容，在加州建屋是「划算的」。

他說，雖然在購買土地、聘請專業人員和支付材料費用加起來，可能是筆不菲的金額，但與同一地區現有房屋的掛牌價格相比往往更為優惠。

貝倫斯補充，舊金山和洛杉磯房屋建屋計畫可能更昂貴，但對於希望在馬林縣（Marin County）或聖地牙哥等地建造房屋的人來說，可能會更有價值。