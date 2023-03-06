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在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

灣區因裁員房價跌 洛杉磯沒影響

記者邵敏╱洛杉磯綜合報導
根據Zillow數據，洛杉磯房價中位數超過 89萬元。（記者邵敏╱攝影）
根據Zillow數據，洛杉磯房價中位數超過 89萬元。（記者邵敏╱攝影）

過去十年的大部分時間，在加州購置房產通常出價高於開價，但今年以來，降溫的房產市場給購房者提供更多選擇機會。舊金山灣區（Bay Area）的房價因為最近高科技公司裁員出現大幅下跌，不過專家認為，洛杉磯房價一般不會低於要價，因為南加經濟並不嚴重依賴某一行業。

Redfin 數據顯示，自 2012 年以來，灣區房屋售價在1月份首次低於要價。近年來，該地區的房價在 Meta、谷歌和優步（Uber） 以及該地區其他科技公司的高薪職業背後穩步增長，但最近公司大量裁員導致市場上潛在的買家減少。此外，通貨膨脹和利率上升也讓潛在購房者止步。

隨著灣區房價下跌，一些人質疑南加地區是否也會發生同樣情況。專攻房地產和會計的洛杉磯加州大學（UCLA） 教授 Eric Sussman認為，加州其他地區，特別是洛杉磯，房屋售價不會低於要價，因為南部地區的經濟並不嚴重依賴某一行業。Sussman表示，洛杉磯在娛樂、航空航天、技術以及全球貿易等方面的經濟多元化程度更高，經濟更加多樣化，這意味著不會經歷與北加相同的房價大幅下跌。

Redfin經紀人Thomas Royds，主要銷售Santa Monica、Palos Verdes和Gardena等地區房子，他解釋說，從目前實際情況看，洛杉磯地區有些房屋售價低於要價，但有些房屋售價更高，當幾個買家同時對一幢房產感興趣的話，最後的銷售價格就會更高。Royds同時還指出，現在的買家對市場趨勢非常了解，如果賣家試圖以高價格出售他們的房產時，買家也不會輕易接受。

雖然加州其他地區的房價是否會大幅下跌還有待商榷，但對於房地產市場上的買家來說，目前可能是一個好機會，因可協商價格，並可能獲得比要價低的價格，但具體取決於社區、房屋類型和位置。

儘管一些房屋的售價低於要價，但加州整體房價仍然昂貴。根據Zillow的數據，舊金山房價中位數超過120萬元，洛杉磯房價中位數超過89萬元。

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