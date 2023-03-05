醫療場所口罩、疫苗強制令 下月取消

加州公共衛生廳宣布，強制醫療院所醫護人員、病人、訪客佩戴口罩和接種疫苗的規定將於下個月取消。（美聯社）

根據加州 公共衛生廳3日公布的最新新冠防疫指南，加州將在下個月取消醫療機構的新冠口罩和疫苗 強制令。

從4月3日起，醫護人員不再需要佩戴口罩或接種新冠疫苗，才能在包括醫院、緊急護理中心、牙科、醫師診所在內的醫療場所工作。新規定也適用於病人和訪客，以及懲教機構、遊民收容所、取暖和避暑中心。不過，在全加州取消強制令後，某些場所可能仍需要佩戴口罩才能進入。

加州公共衛生廳廳長亞拉貢（Tomás Aragón）發出聲明說：「我們的社區做了許多努力，包括接種疫苗和補強針、生病時待在家中並進行檢測 、呈陽性時要求接受治療、戴上口罩減少病毒傳播等。透過這些重要的行動、大量的耐心和堅持，我們已經走到可以更新部分新冠防疫指示、繼續在預防新冠和與新冠共存之間找尋平衡點的階段。」

加州2月28日解除了新冠緊急狀態，距離州長紐森（Gavin Newsom）當初宣布進入新冠緊急狀態已將近三年。

防疫指南修改的內容還包括：從3月13日起，新冠檢測呈陽性的病人如果感覺良好，症狀有所改善，而且超過24小時沒有發燒，可以在五天後結束隔離，不必太強調檢測必須呈陰性。

加州規定，醫院必須根據需要，接受來自加護病房床位有限的醫療院所轉來的病患。這項規定也將於4月3日取消。

同樣從4月3日起，加州居民將不再能匿名獲得疫苗接種服務。新規定要求，疫苗提供者必須在民眾接種疫苗前，詢問接種者的電子郵件地址或手機號碼。

除了上述的改變，加州公共衛生廳已經逐步減少許多未充分利用的疫情服務，包括接觸者追蹤工作、醫院和療養院人員配置的靈活性、家庭醫療助理的培訓和認證計畫、為提供新冠檢測的設施加快核發執照等。

加州本周又新增237名新冠死者。截至2日，加州因感染新冠死亡的總人數累積到10萬零424人，平均每日有18人死於新冠。確診人數方面，加州本周平均每日新增2760例病例，每10萬人中約有6.9人確診。另外，加州本周平均每日新冠住院病人人數為2506人。