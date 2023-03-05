柏克萊加大民調：6成人憂槍械暴力 兩黨支持者差異大

因應槍擊事件，加州議會提議加徵槍械與子彈的營業稅，用於暴力防治。（歐新社）

加州 連續發生兩起大規模槍擊事件後，民眾對槍械暴力的擔憂明顯增加。柏克萊加大政府研究所（Institute of Governmental Studies）的最新民調 顯示，加州民眾擔心槍械暴力的比例達63%，其中非常擔心的達到30%。但是黨派之分卻出乎意料地明顯，民主黨支持者高達78%表示擔憂，中間選民61%，共和黨 支持者僅36%。

調查發現，非裔、亞裔、西裔與女性選民，以及住在都市及市郊的人特別擔憂，白人、男性、鄉間的民眾擔憂比例則明顯較低。政府研究所民調時間為2月14日至20日，蒙特利公園市（Monterey Park）與半月灣（Half Moon Bay）發生之後，受調對象為7512位登記選民，抽樣誤差為正負2%。

政府研究所主任迪卡米洛（Mark DiCamillo）指出，民眾對槍械暴力的恐懼非常明顯，但他沒料到的是黨派分歧如此明顯，共和黨支持者的不擔憂可能來自槍械持有權。加州槍械持有者協會（Gun Owners of California）的執行長帕雷德斯（Sam Paredes）則說他對民調結果一點都不意外，因為槍械管制的法規已經嚴到不能再嚴了，最低限就是憲法第二修正案。

對於槍械管制是否能阻止大規模殺傷事件，55%的人認為相當有助，18%認為有些幫助，34%認為根本沒有幫助。從黨派立場來看，民主黨人認為有效的比例達88%，中間選民61%，共和黨人20%。共和黨支持者更有高達78%認為，管得更嚴一點意義都沒有。不過，58%的受訪者認為心理諮商有助減少槍擊案件，只有10%認為沒有任何幫助，政治立場的差異倒是不那麼明顯。

姑且不論民意如何，在兩起槍擊事件後，加州議會已經提出多項限制槍械的草案，包括禁止攜帶隱藏式槍械，槍械販售商也不能舉辦娛樂性質的促銷活動，槍械與子彈的營業稅也可能提高，以及要求買槍者加購責任險。