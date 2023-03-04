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賠償加州非裔 立法行動很積極

記者楊青／洛杉磯報導
加州州務卿韋伯（Shirley Weber）正在全力推動加州對非裔賠償立法。（記者楊青／攝影）
加州州務卿韋伯（Shirley Weber）正在全力推動加州對非裔賠償立法。（記者楊青／攝影）

加州非裔賠償特別工作小組，緊鑼密鼓推動加州向在加州非裔的賠償法案，期望相關賠償提案在今年晚些時候正式成形並進入加州議會討論。包括加州州務卿和多位民主黨眾議員認為，加州應該對受到歷史政策遺害的非裔居民和後代給與賠償。日裔社區也傳出要求對二戰日僑集中營的受害人賠償的聲音。

少數族裔媒體中心日前舉行加州對非裔賠償特別工作小組討論會，説明加州乃至全美對非裔美國人賠償的必要性。包括加州州務卿韋伯（Shirley Weber）、加州57區眾議員Joes Sawyer、賠償法日裔律師Don Tamaki等參加說明會。Joes Sawyer和Don Tamaki均為加州對非裔賠償特別工作小組成員。

加州眾議會2020年9月30日通過AB 3121法案，設立研究和制定非裔美國人賠償提案工作組，同時責成加州司法廳向該工作組提供行政、技術和法律援助，搜集從1619年到1865年期間美國奴隸制，對超過400萬來美的非洲人及其後代的生命、自由、公民身份、文化遺產和經濟機會所遭到的不公平待遇；以及在廢除奴隸制之後，奴隸制和種族歧視的遺留問題，導致非裔美國人經歷的經濟、教育和健康困難的案例。

Weber表示，美國對非裔賠償的議題40年來一直沒有停止，開始是在一些地方，現在聯邦層面有人支持非裔應該得到賠償。非裔美國人由於歷史原因，曾受到很多壓迫，人生失去自由，資源受到剝奪，包括早期加州的一些非裔業主的資源和財產被聯邦政府沒收、經濟發展的機會被斷送等，這些壓迫和不公至今留給非裔不良影響。

她認為，當年在華府無法解決的問題，在加州應該可以解決，作為自由州，加州也在很多層面上做好了解決奴隸制遺留問題的準備。她認為，加州作為全國最富有的州，也應該負起這個責任，成為全美榜樣。

Sawyer表示，AB 3121非裔賠償工作小組的九名成員至今已工作兩年，去年6月完成了400多頁的報告，包括非裔失去人生自由無法自由行動，沒有投票權、土地產權和教育權受到剝奪的種種案例，説明加州為什麽要對非裔給與賠償。

Sawyer表示，目前並沒有賠償多少的具體數字，但希望在今年6月30日通過立法機構的批准，能夠起草最終的法律草案並獲得通過。

Sawyer同時認為，現在加州監獄中數以十萬計的非裔囚犯，也是因為受到美國對非裔不公對待影響的後遺症，「非裔與其他族裔的差距如此之大，是因為我們無法公平獲得房產和資金」。他認為，加州的非裔囚犯應該獲得提前出獄，也應該給與補償，讓他們盡快重返正常生活。

賠償法日裔律師Don Tamaki表示，二戰中的日僑集中營，是美國歷史上政府極少的承認自己措施有誤的案例，除了從歷史中吸取教訓，加州也應該對當年日裔集中營的受害人給與賠償。

賠償法日裔律師Don Tamaki認爲在二戰後期受到美國對日僑政策影響的日裔美國...
賠償法日裔律師Don Tamaki認爲在二戰後期受到美國對日僑政策影響的日裔美國人也應該得到賠償。（記者楊青／攝影）
加州57區眾議員Jones Sawyer，希望加州議會今年晚些時候開始討論和立法...
加州57區眾議員Jones Sawyer，希望加州議會今年晚些時候開始討論和立法推動加州的非裔賠償。（記者楊青／攝影）

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