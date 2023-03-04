賠償加州非裔 立法行動很積極

加州州務卿韋伯（Shirley Weber）正在全力推動加州對非裔賠償立法。（記者楊青／攝影）

加州 對非裔 賠償特別工作小組，緊鑼密鼓推動加州向在加州非裔的賠償法案，期望相關賠償提案在今年晚些時候正式成形並進入加州議會討論。包括加州州務卿和多位民主黨眾議員認為，加州應該對受到歷史政策遺害的非裔居民和後代給與賠償。日裔 社區也傳出要求對二戰日僑集中營的受害人賠償的聲音。

少數族裔媒體中心日前舉行加州對非裔賠償特別工作小組討論會，説明加州乃至全美對非裔美國人賠償的必要性。包括加州州務卿韋伯（Shirley Weber）、加州57區眾議員Joes Sawyer、賠償法日裔律師Don Tamaki等參加說明會。Joes Sawyer和Don Tamaki均為加州對非裔賠償特別工作小組成員。

加州眾議會2020年9月30日通過AB 3121法案，設立研究和制定非裔美國人賠償提案工作組，同時責成加州司法廳向該工作組提供行政、技術和法律援助，搜集從1619年到1865年期間美國奴隸制，對超過400萬來美的非洲人及其後代的生命、自由、公民身份、文化遺產和經濟機會所遭到的不公平待遇；以及在廢除奴隸制之後，奴隸制和種族歧視的遺留問題，導致非裔美國人經歷的經濟、教育和健康困難的案例。

Weber表示，美國對非裔賠償的議題40年來一直沒有停止，開始是在一些地方，現在聯邦層面有人支持非裔應該得到賠償。非裔美國人由於歷史原因，曾受到很多壓迫，人生失去自由，資源受到剝奪，包括早期加州的一些非裔業主的資源和財產被聯邦政府沒收、經濟發展的機會被斷送等，這些壓迫和不公至今留給非裔不良影響。

她認為，當年在華府無法解決的問題，在加州應該可以解決，作為自由州，加州也在很多層面上做好了解決奴隸制遺留問題的準備。她認為，加州作為全國最富有的州，也應該負起這個責任，成為全美榜樣。

Sawyer表示，AB 3121非裔賠償工作小組的九名成員至今已工作兩年，去年6月完成了400多頁的報告，包括非裔失去人生自由無法自由行動，沒有投票權、土地產權和教育權受到剝奪的種種案例，説明加州為什麽要對非裔給與賠償。

Sawyer表示，目前並沒有賠償多少的具體數字，但希望在今年6月30日通過立法機構的批准，能夠起草最終的法律草案並獲得通過。

Sawyer同時認為，現在加州監獄中數以十萬計的非裔囚犯，也是因為受到美國對非裔不公對待影響的後遺症，「非裔與其他族裔的差距如此之大，是因為我們無法公平獲得房產和資金」。他認為，加州的非裔囚犯應該獲得提前出獄，也應該給與補償，讓他們盡快重返正常生活。