聯邦：加州一半地區脫離乾旱

美國乾旱監測局（U.S. Drought Monitor）2日數據顯示，自去年年底以來的巨大降雨和降雪使加州 一半地區擺脫了乾旱，但地下水水位的低落仍是一個頑疾。

最新的調查發現，中度或重度乾旱覆蓋了該州約49%的地區，近17%的地區已脫離乾旱或被稱為異常乾燥的狀況，其餘的仍然是異常乾燥。

「顯然，今年的降水量大大緩解了乾旱」，洛杉磯加大 的氣候學家斯溫（Daniel Swain）說。「雖然沒有完全結束乾旱，但我們現在的情況與一年前非常不同。

加州的乾旱在進入今年冬天後似乎沒有緩解的跡象，但始於12月下旬至1月中旬，一系列大氣河流衝擊加州，給加州帶來了巨大的內華達山脈積雪，造成洪水 、樹木倒塌，及巨浪對海岸的狂擊。

之後，強大的風暴與北極空氣在2月再次出現，創造了白皚皚的山脈史詩般的美景，而高速公路和滑雪場也因此關閉，甚至社區也被埋雪中。

監測顯示，有三個地區從大量的降水中受益最多：監測報告說，自2020年1月以來，塞拉山中部和山麓地區首次沒有出現乾旱或異常乾燥，從蒙特瑞灣到洛杉磯縣的中央海岸現在也沒有乾旱，還有遠處北海岸的兩個縣。

「雨水改善了加州的土壤濕度和溪流水位，而積雪使山區的積雪量大大高於正常值」，監測人員說。「大多數加州水庫已經重新填注，水位接近或高於平均水平，但地下水位仍然很低，可能需要幾個月才能恢復。

該部官員3日進行一次塞拉山雪的測量，並就雪季在最後一個月將如何影響該州的水供應舉行一次簡報。

斯溫說，加州部分地區的積雪可能是有史以來最大的，但有可能面臨被融化導致洪水的威脅，如提前而至的熱浪，或者一個溫暖的大氣河流。斯溫說，加州預計將保持寒冷，出現大氣河流的可能性非常低。

他說：「我認為，積雪將在整個夏天很好地融化，一些積雪可能在明年秋天仍然存在。」

雖然各水庫已經從令人震驚的低水位開始上升，但其恢復並不均勻：位於沙加緬度以北65哩的奧羅維爾湖（Lake Oroville），目前容量為73%，為迄今為止平均水位的116%；另一個向北90哩的沙斯達湖（Shasta Lake）只有60%的容量，是平均水平的84%。