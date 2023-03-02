災區延長報稅期 利多於弊

國稅局延後加州災區報稅截止日期，對納稅人來說有好有壞。（美聯社）

美國國稅局 宣布延後加州 風暴災區居民的所得稅申報截止日期至10月16日。但是，加州納稅人有必要等那麼久才申報嗎？

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）認為，對於可以獲得退款的人來說，沒有理由延後報稅 。根據國稅局的統計數據，近年來，大約有三分之二到四分之三的聯邦申報表有稅可退。

如果需要補繳稅金，現在就報稅的好處是早報早了事。不過，IRSExams.school院長羅森柏格（Eva Rosenberg）說：「對有從事投資的人來說，晚點報稅的好處是可以賺到額外六個月的利息。」

在國稅局宣布進一步延後加州報稅截止日期後，加州稅務局（California Franchise Tax Board）尚未表示是否會跟進，但考慮到加州所得稅申報是從先申報聯邦所得稅開始，加州有可能跟進。

註冊會計師艾耶羅（Dorian Aiello）表示，對報稅專業人員來說，他們擔心「報稅季」會變成「報稅年」。

聖馬刁註冊報稅師戈登（Norman Golden）表示，在註冊報稅師的視訊會議上，許多人說不打算告訴客戶新的報稅截止日期。他說：「這樣只會給客戶更多藉口和時間拖延。」

延後報稅的第一個好處是無息貸款。會計師森西巴（John Sensiba）表示，除非是可以獲得退稅，否則，他看不出有什麼理由不延後報稅。對要補稅的人來說，等於是在10月之前可以獲得無息貸款，或是在幾乎沒有風險的情況下，從六個月的定存單獲得4%的利息，或從六個月的國庫債券獲得5%的利息。

第二個好處是不必支付滯納金。森西巴表示，他有許多客戶會申請延後申報，因為他們投資的企業會在正常的截止日期4月15日之後幾個月才會提供申報需要的資料。遇到這種情形時，納稅人必須支付報稅專員延後報稅費，還要支付國稅局一筆延後報稅的滯納金。

第三個好處是有更多時間可存錢到退休帳戶。一般情況下，納稅人必須在每年的4月15日前存錢進退休帳戶和健康儲蓄帳戶，但對於那些必須在4月繳交加州房地產稅的人來說可能有困難。

註冊報稅師羅伊德（Frank Lloyd）表示，延後報稅的壞處是納稅人必須承受壓力到10月，或可能會忘記10月是報稅的最後期限，又或是沒有錢繳稅，尤其是他們還延後支付自雇和投資收入的稅金時。