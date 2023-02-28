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加州人口平衡點 持續往南移

編譯組／灣區27日電
加州1880年代的人口中心點位在斯托克頓的聖華金縣，當時有49%加州居民住在灣區、僅27%住在舊金山。圖為斯托克頓市中心。(Getty Images)
加州1880年代的人口中心點位在斯托克頓的聖華金縣，當時有49%加州居民住在灣區、僅27%住在舊金山。圖為斯托克頓市中心。(Getty Images)

根據美國人口普查局分析、確定美國每個州居民居住的平均位置，若整個加州是一個天平、中心就是天秤平衡點，人口普查局稱此為「人口中心」(population center)。加州1880年首次計算該指標時，中心點位在斯托克頓(Stockton)的聖華金縣(San Joaquin County)，當時，有49%加州居民住在灣區、僅27%住在舊金山。

然而，接下來50年裡，洛杉磯縣的人口激增，將加州人口中心向南轉移，經過一個多世紀以來，加州人口持續往南移動。自1880年至1890年，人口中心從聖華金縣移至斯坦尼斯勞斯(Stanislaus)；1900年再次向南移動一個縣到默賽德(Merced)，並於1910年進一步向南移動至弗雷斯諾縣(Fresno County)、維持了十年之久，然後於1930年移至克恩縣(Kern)。

洛杉磯縣人口在數十年期間，增長速度遠超過加州其他縣。從1880年的3萬3000人(當時占加州居民4%)增長至1930年有超過200萬人(占當時加州人口39%)。這段期間洛杉磯人口快速成長發展，導因於連接洛杉磯與中西部的新火車啟用，以及電影產業興起。

1930年之後，儘管有越來越多人陸續搬到洛杉磯縣，但與加州其他地區相較，人口增加比例並不極端。因此，加州人口中心自1930年以來，並未移動太多，一直停留在沙夫特(Shafter)以外的15英里半徑範圍內移動。

2000-2020年之間，加州人口中心發生些微變化，闡述南加內陸帝國(Empire)與北加灣區的不同人口增長軌跡。自2000年至2010年，加州最大的人口增長發生在河濱縣(Riverside)與聖貝納迪諾縣(San Bernardino)，這兩個縣的人口增長數量近100萬人、占加州過去十年人口增長的29%，促使加州人口中心些許向東移動。

不過，接下來的十年期間，儘管南加州內陸帝國人口不斷增長，但變化更為溫和，僅有16%人口增長發生在河濱縣與聖貝納諾縣。另一方面，北加州人口增長與南加州的增長情況成正比，包括阿拉米達縣、沙加緬度、聖他克拉拉、康曲科士達與聖華金縣的人口增長，占2010-2020年全加州人口變化的31%。

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