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紐森令捕捉碳存地底 環保組織強烈反對

編譯組／綜合報導
為了實現加州碳中和目標，運輸管道成為加州碳捕捉計畫的辯論主題。（美聯社）
為了實現加州碳中和目標，運輸管道成為加州碳捕捉計畫的辯論主題。（美聯社）

為了積極因應氣候變遷加州提出在空氣中捕捉碳，並將它儲存在地下深處，這項計畫規模之大在美國前所未見。

加州州長紐森（Gavin Newsom）去年簽署了一項法律，要求加州在2045年之前從空氣中去除和排放等量的碳，這是全球為了實現所謂的碳中和（carbon neutrality）提出的最短時間表。紐森指示加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）大幅減少石化燃料的使用，並大量捕捉和儲存二氧化碳。

為了實現氣候目標，加州必須快速進行改變。不過，環保組織強烈反對碳捕捉，對如何安全運送碳氣的擔憂也拖慢了計畫的進度，這些都是民主黨領導的加州立法會必須克服的實際和政治障礙。

加州立法會去年通過一項法律，規定在聯邦完成制定更嚴格的安全法之前，二氣化碳不得流經新輸送管道，這個等待的過程可能長達數年。為了提供後備方案，加州這項法律指示加州自然資源局（California Natural Resources Agency）制定自己的管道標準供立法議員參考。

除了管道之外，運輸二氣化碳還有其他方法，例如卡車或輪船，但管道被認為是達成加州碳捕捉目標的關鍵。紐森表示，到2045年，加州每年必須捕捉1億公噸的碳，約加州現在每年碳排放量的四分之一。

提出碳捕捉立法的加州參議員卡巴耶羅（Anna Caballero）表示，加州的目標是建立一個比聯邦更穩健的安全框架。不過，她淡化了制定管道法規的迫切性，稱不需要長距離移動的小型計畫現在就可啟動。

去年的「降低通貨膨脹法」（Inflation Reduction Act）增加了聯邦提供的碳捕捉資金，將捕獲並儲存一噸碳的費用從50元提高到85元。

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