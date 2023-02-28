爭范士丹席位 謝安達民調領先

柏克萊加大政府研究院的最新民調顯示，宣布角逐范士丹聯邦參議員席位的三名候選人中，目前以謝安達的支持度最高。（美聯社）

最新民調 顯示，在角逐美國政壇代表性人物范士丹（Dianne Feinstein）聯邦參議員席位的競爭中，目前由聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）和波特 （Katie Porter）領先。

柏克萊加大政府研究院（Institute of Governmental Studies）最近進行了一項針對范士丹席位選舉的民意調查，詢問選民對目前已經宣布參選和可能參選的候選人的看法。

在所有民主黨 選民當中，22%的受訪者支持代表洛杉磯地區的謝安達，20%支持代表橙縣的波特，而代表東灣的眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）則是三名已宣布參選的候選人中民意最低的，只獲得6%選民的支持。另外，有4%的受訪者支持代表矽谷的眾議員羅康納（Ro Khanna）出馬競選。根據報導，羅康納曾考慮過參選，但尚未宣布。

儘管現在離選舉還有一年多的時間，但民調顯示，所有候選人的知名度都有待提高。高達62%的受訪者表示不熟悉芭芭拉李，所以無法對她發表意見，不熟悉謝安達的受訪者有47%，不熟悉波特的受訪者有39%。這可能是為何有高達39%的受訪者表示，他們還不知道要投票給誰的原因。

由於尚未有共和黨人宣布參選，因此這項民調的訪問對象只有民主黨選民和無黨派選民。

政府研究院共同院長席克勒（Eric Schickler）說：「民調結果顯示我們可以期待一場相對開放的選舉，因為有這麼多選民不熟悉候選人，讓這場選舉有很大的運作潛力。」

來自南加州布班克（Burbank）的謝安達是三位候選人中最溫和的一位，他在本月初獲得前眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）的背書，並透過他在前總統川普的彈劾審判中發揮主導作用，獲得了全國認可。

來自橙縣的波特是進步派一顆冉冉上升的新星，她以在聽證會上使用寫滿數字的白板來表達自己的觀點為人所知。芭芭拉李則是眾議院民主黨領導層中，級別最高的非裔女議員，擁有堅實的進步派資歷。芭芭拉李也是在2001年911恐怖攻擊事件後，唯一一位反對美國發動戰爭的國會議員。芭芭拉李可能會挑戰波特，以爭取左傾選民的選票。

柏克萊加大研究人員是在本月初對7512名加州登記選民進行了為期一周的調查，受訪者包括5681名民主黨選民，其餘則是無黨派選民。