我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

爭范士丹席位 謝安達民調領先

編譯組／綜合報導
柏克萊加大政府研究院的最新民調顯示，宣布角逐范士丹聯邦參議員席位的三名候選人中，目前以謝安達的支持度最高。（美聯社）
柏克萊加大政府研究院的最新民調顯示，宣布角逐范士丹聯邦參議員席位的三名候選人中，目前以謝安達的支持度最高。（美聯社）

最新民調顯示，在角逐美國政壇代表性人物范士丹（Dianne Feinstein）聯邦參議員席位的競爭中，目前由聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）和波特（Katie Porter）領先。

柏克萊加大政府研究院（Institute of Governmental Studies）最近進行了一項針對范士丹席位選舉的民意調查，詢問選民對目前已經宣布參選和可能參選的候選人的看法。

在所有民主黨選民當中，22%的受訪者支持代表洛杉磯地區的謝安達，20%支持代表橙縣的波特，而代表東灣的眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）則是三名已宣布參選的候選人中民意最低的，只獲得6%選民的支持。另外，有4%的受訪者支持代表矽谷的眾議員羅康納（Ro Khanna）出馬競選。根據報導，羅康納曾考慮過參選，但尚未宣布。

儘管現在離選舉還有一年多的時間，但民調顯示，所有候選人的知名度都有待提高。高達62%的受訪者表示不熟悉芭芭拉李，所以無法對她發表意見，不熟悉謝安達的受訪者有47%，不熟悉波特的受訪者有39%。這可能是為何有高達39%的受訪者表示，他們還不知道要投票給誰的原因。

由於尚未有共和黨人宣布參選，因此這項民調的訪問對象只有民主黨選民和無黨派選民。

政府研究院共同院長席克勒（Eric Schickler）說：「民調結果顯示我們可以期待一場相對開放的選舉，因為有這麼多選民不熟悉候選人，讓這場選舉有很大的運作潛力。」

來自南加州布班克（Burbank）的謝安達是三位候選人中最溫和的一位，他在本月初獲得前眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）的背書，並透過他在前總統川普的彈劾審判中發揮主導作用，獲得了全國認可。

來自橙縣的波特是進步派一顆冉冉上升的新星，她以在聽證會上使用寫滿數字的白板來表達自己的觀點為人所知。芭芭拉李則是眾議院民主黨領導層中，級別最高的非裔女議員，擁有堅實的進步派資歷。芭芭拉李也是在2001年911恐怖攻擊事件後，唯一一位反對美國發動戰爭的國會議員。芭芭拉李可能會挑戰波特，以爭取左傾選民的選票。

柏克萊加大研究人員是在本月初對7512名加州登記選民進行了為期一周的調查，受訪者包括5681名民主黨選民，其餘則是無黨派選民。

波特 民調 民主黨

上一則

華埠大聯盟創會就職 僑團政要雲集

下一則

加州人口平衡點 持續往南移

延伸閱讀

范士丹告老還鄉

范士丹告老還鄉
芭芭拉李競逐聯邦參議員 籲改變現狀

芭芭拉李競逐聯邦參議員 籲改變現狀
芭芭拉李遞件 角逐范士丹留下的參議員席位

芭芭拉李遞件 角逐范士丹留下的參議員席位
專家：聯邦參議員范士丹推禁槍案 卸任前難過關

專家：聯邦參議員范士丹推禁槍案 卸任前難過關
舊金山華埠僑領讚范士丹：熱心真誠、言出必行

舊金山華埠僑領讚范士丹：熱心真誠、言出必行
89歲國會最高齡 范士丹不參選加州聯邦參議員 民主黨多人爭遺缺

89歲國會最高齡 范士丹不參選加州聯邦參議員 民主黨多人爭遺缺

熱門新聞

槍擊案發生後大批民眾送來鮮花，表達對往生者的哀思與懷念。（讀者提供）

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

2023-02-22 11:28
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
Sara Jacqueline King欺詐1000 萬，用於在拉斯維加斯豪賭剩下11.98 元。（加州地方法院）

南加女子欺詐1000 萬 賭場豪賭只剩11.98 元

2023-02-20 14:52
有華人選擇在台北轉機回中國，認為這樣綜合性價比比較高。（記者張宏／攝影）

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

2023-02-22 02:20
王女士和丈夫測得新冠為陰性。（王女士提供）

躲掉新冠 卻被這種病毒打倒 華人一家感染上吐下瀉

2023-02-21 19:35
加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸