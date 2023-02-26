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加州天然氣 為何比他州高6倍

編譯組╱綜合25日電
加州天然氣價格近來幾乎是美國其他地區的六倍（Getty Images）
加州天然氣價格近來幾乎是美國其他地區的六倍（Getty Images）

家住康曲柯士達縣莫拉卡（Moraga）的辛曼（Mark Zinman）收到12月的瓦電費帳單時嚇了一跳：575元，其中400元是瓦斯費。

因此，辛曼調低了恆溫器的設定溫度，以減少瓦斯用量，期望1月帳單的費用會降低。

但事實未能如辛曼所願，1月的瓦電費仍然是575元，其中400元仍是瓦斯費。辛曼感覺事態有些失控。

許多加州居民都遇到相同的情況，太平洋瓦電（PG&E）的解釋是：需求上升，天然氣批發價格飆升。聖地牙哥瓦斯公司（San Diego Gas）發言人哈德利（Candace Hadley）說：「天然氣價格的增長比我們預期的要大得多。」

經過調查，全國廣播公司（NBC）發現，天然氣批發價格是區域性的，每天都在改變。以1月來說，加州的天然氣價格比美國大部分地區高出四倍、五倍、甚至六倍。然而，美國一些地區由於天然氣儲存量過多，以至於部分生產商不得不付錢給其他生產商脫手過剩的庫存。

美國能源情報署（U.S. Energy Information Administration）的希金巴坦（Chris Higginbotham）說：「美國大部分地區1月和2月的天氣比平常暖和，意味著民眾對天然氣的需求下降，低於平均。」

那麼，為何加州的天然氣價格會飆得這麼高？分析師指出三個問題點：儲存量減少、管道問題、天氣寒冷。

氣象報告顯示，加州這個冬季的天氣十分寒冷，氣象學家指出，最近的最高溫只有40度，所以民眾對天然氣的需求很大。希金巴坦說：「加州目前的天然氣儲存量低於正常。」NBC發現，加州目前天然氣的儲存量只剩三分之二。

既然如此，何不把美國東部過剩的天然氣輸到加州？專家表示，加州大部分的天然氣是經過三條主要管道輸送的，但在加州需要大量天然氣時，有一條管道發生事故被關閉。這條名為「Line 2000」的管道2021年8月在亞利桑納州發生氣爆，炸毀了附近一棟民宅，並造成兩人死亡，之後就一直處於停止使用狀態。

但是，加州2023年的天然氣價格飆漲，為何要歸咎於這條在2021年爆炸的管道？

加州州長紐森（Gavin Newsom）已要求聯邦能源監管委員會（Federal Energy Regulatory Commission）調查加州最近天然氣價格飆升的問題。

有人認為，加州目前天然氣低儲存量和管道輸送緩慢的問題，和2000年和2001年的能源危機很像。當時，秘密錄音電話揭露了內部人員蓄意關閉發電廠，以推高加州電價。一位交易商在一通電話中對一位工廠經理說：「發揮你的創意，想一個藉口停工。」

被問到2000年和2001年的電力危機和現在的天然氣危機有何相似之處，柏克萊加大哈斯法學院（Haas Business School）能源研究所（Energy Institute）教授波倫斯坦（Severin Borenstein）說：「這些事件都很難調查，但我確實看到相似之處。」

波倫斯坦表示，聯邦調查人員應該尋找是否有人在操縱天然氣市場，否則，為何在加州明顯需要天然氣時，不但管道輸送量降低了，儲存量也減少了。

天然氣 加州 柏克萊加大

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