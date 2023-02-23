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加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

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特斯拉新設計總部 回歸加州

編譯胡立宗／綜合報導
企業鉅子馬斯克（右）、加州州長紐森（左），22日共同宣布特斯拉投資加州的新計畫。（FOX）
企業鉅子馬斯克（右）、加州州長紐森（左），22日共同宣布特斯拉投資加州的新計畫。（FOX）

企業鉅子馬斯克（Elon Musk）22日與加州州長紐森共同宣布，特斯拉的新設計總部將設在矽谷，也就是惠普（Hewlett Packard）先前在巴洛阿圖市（Palo Alto）的舊總部。不過馬斯克並未說明計畫何時啟動。

紐森稱之為「光榮的轉身」（point of pride），以凸顯特斯拉在「出走」之後，再度回歸加州的重要性。新冠疫情發生後，馬斯克對加州的防疫措施深感不滿，加上對加州高稅、多法的積怨，因此決定將特斯拉總部搬到德州，SpaceX的發射基地也在德州成立。

富比世(Forbes)指出，特斯拉的股價在1月間逐步回升，22日當天漲1.63%。馬斯克目前的身價推估為1921億元，是全球第二有錢的人。

特斯拉在新冠疫情期間產能大受影響，供貨一度趕不上需求，導致車主轉向其他車廠。但2022年下半年後，總出貨量已經增加，德州廠每日據稱更可達5000輛。雖然馬斯克有意將部分業務回歸加州，但在2023年初還是對特斯拉奧斯汀廠投資10億元。

另外，SpaceX的發射基地Starbase雖然位在德州，總部卻仍在大洛杉磯地區，顯示特斯拉與加州難割難捨的兩難處境。同時，面對加州已然禁止燃油新車在2035年後繼續銷售，電動車的市占比顯然看好，也是特斯拉不敢輕言放棄加州的原因之一。

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