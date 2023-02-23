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冬季風暴解渴 加州供水配額提高

編譯組／綜合22日電
美國墾務局宣布，今年將大幅增加對加州農田和部分城市的供水。圖馬連縣尼卡西奧水庫冬季風暴前後水位對比。（Getty Images）
美國墾務局宣布，今年將大幅增加對加州農田和部分城市的供水。圖馬連縣尼卡西奧水庫冬季風暴前後水位對比。（Getty Images）

美國墾務局（U.S. Bureau of Reclamation）22日宣布，在冬季風暴補充了積雪量和水庫儲水後，透過「中谷計畫」（Central Valley Project）獲得用水的加州農田和城市今年的水資源配額將大幅提高。

參與「中谷計畫」的地區大部分是供應農田的灌溉區，少數是由東灣水利局（East Bay Municipal Utility）和康曲柯士達水利局（Contra Costa Water District）負責供水的城市。因為乾旱嚴重的關係，農田去年的用水配額為零，今年將獲得35%的配額，這是自2019年以來的最高配額。不過，其他擁有資深水權（senior water rights）的單位和農場則可獲得100%配額。

由於雨季要到3月底才會正式結束，2月到目前為止雨量並不多，因此，墾務局22日公布的供水配額仍有可能改變。

加州最大水庫沙斯達湖（Shasta Lake）、曲尼特水庫（Trinity reservoir）和其他多個水庫是由墾務局負責管理的，墾務局地區主任柯南特（Ernest Conant）22日在簡報會上說：「雖然內華達山脈的積雪量十分豐沛，但我們非常清楚它存在著不確定性，而且加州的情況有可能瞬間變化。」

加州水資源局（California Department of Water Resources）22日也作出與墾務局類似的展望，表示今年將提供35%城市和農業用水機構要求的供水量，高於上個月預計的30%，這將是自2019年以來最大的供水量。

本月稍早，州長紐森（Gavin Newsom）授權水資源局官員暫停實施保護瀕危物種的規定，以便讓水庫能保留更多的水，但此舉遭到環保人士的批評。

柯南特表示，新供水預測並不意味著加州乾旱已經結束。

柯南特說：「現在給任何東西貼上標籤還太早。以去年為例，我們以為有一個好的開始，結果在1月、2月、3月出現了有史以來最少的降雨量。我認為，我們要到3月才能確定是否真的擺脫了乾旱。」

墾務局中谷計畫營經理懷特（Kristin White）同意柯南特的看法。她說：「在宣布擺脫乾旱之前，我們真的很希望看到沙斯達水庫和曲尼特水庫滿水」。

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