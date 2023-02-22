私密景點／一號州道中段 半月灣精緻小鎮
一號州道（State Highway 1）北起奧勒岡交界，南至美墨邊境，從Pelican State Beach到Tijuana Estuary，沿線有153個值得一探的景點，世界日報分三篇為讀者整理出優選景點，推薦您不妨一探，以下為舊金山以南至聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）的景點。
•半月灣（Half Moon Bay）
半月灣的居民為1萬2583人，雖然可能是沿海市鎮裡的「大城」，但本質上還是個小鎮。市區裡Main Street的建築都是19世紀的風格，隨處可見藝廊、骨董店，但支點港（Pillar Point Harbor）偏重休閒與釣魚活動。Francis Beach、Venice Beach、Dunes Beach、Roosevelt Beach組成了Half Moon Bay State Beach，適合漫步與賞鯨；Mavericks Beach則是衝浪客的最愛，冬季時浪高可達60吋。
•佩斯卡德羅（Pescadero）
半月灣往南走，直到聖塔克魯茲（Santa Cruz ），都算是緩慢海岸（Slow Coast），其中在Pescadero State Beach轉彎進山，就會來到佩斯卡德羅 ，當地還保留著農業與畜牧的舊風貌。放緩腳步，就可在當地欣賞手工製作的家具，邊喝紅酒邊吃歐拉列莓派（olallieberry pies）與菜薊麵包、烤魚捲餅。
•蒙特瑞（Monterey）
蒙特瑞是原住民族Rumsien Ohlone的老家，一度也被西班牙與墨西哥當成上加利福尼亞的首府，並在加州成為美國領土後成為制定州憲的所在地 。蒙特瑞舊城區（Old Monterey）相對步調較慢，可以沿著Alvarado Street散步，慢慢地品酒與吃料理。之後還可以去Monterey Bay Aquarium看200多項展出與8萬多種動植物。
•大索爾（Big Sur）
大索爾是沙林納（Salinas）至聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）之間的沿海地帶，其間有不少值得一看的景點，例如最高點達280呎高的Bixby Creek Bridge，標記此地的Instagram照片超過12萬張。Sykes Hot Springs則是老一輩嬉皮愛去泡溫泉的地方。Jade Cove地如其名，遊客曾經可以撿到玉石，不過現在都已經被掏空了，而且撿拾潮間帶的石頭會觸法，不過還是可以坐下來看看太平洋海景。
•莫羅灣（Morro Bay）
莫羅灣最著名的就是三根煙囪與一塊大石頭，「Three stacks and a rock」還成為當地釀酒廠的招牌。煙囪高達450呎，配上576呎高的Morro Rock，俯瞰著進進出出莫羅灣的船隻。莫羅灣非常適合海上獨木舟與立式槳板（SUP），附近的莫羅灣州立公園則適合野營。
•聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）
聖路易奧比斯波在許許多多評比中都是地球上最宜居的城市之一，聖路易奧比斯波加州工藝大學（Cal Poly San Luis Obispo）校區為中心的大學城，與Mission San Luis Obispo de Tolosa所帶來的歷史感，都讓這個可漫步可騎腳踏車的城市更加迷人，不想喝爪哇咖啡，也可以到聖路易奧比斯波溪畔吃個飯，或是到當地的26間酒坊品酒。再不然可以出城往南走，到Pismo Beach的帝王蝶保護區（Monarch Butterfly Grove），每年10月至隔年2月此處都是帝王蝶的過冬區。
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