私密景點／一號州道中段 半月灣精緻小鎮

莫羅灣，著名的三根煙囪與一塊大石頭。（取自Haven Lifestyles網站）

一號州道（State Highway 1）北起奧勒岡交界，南至美墨邊境 ，從Pelican State Beach到Tijuana Estuary，沿線有153個值得一探的景點，世界日報分三篇為讀者整理出優選景點，推薦您不妨一探，以下為舊金山以南至聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）的景點。

半月灣的港口。（本報資料照片）

•半月灣 （Half Moon Bay）

半月灣的居民為1萬2583人，雖然可能是沿海市鎮裡的「大城」，但本質上還是個小鎮。市區裡Main Street的建築都是19世紀的風格，隨處可見藝廊、骨董店，但支點港（Pillar Point Harbor）偏重休閒與釣魚活動。Francis Beach、Venice Beach、Dunes Beach、Roosevelt Beach組成了Half Moon Bay State Beach，適合漫步與賞鯨；Mavericks Beach則是衝浪客的最愛，冬季時浪高可達60吋。

佩斯卡德羅的商店。（取自Just Chasing Sunsets網站）

•佩斯卡德羅（Pescadero）

半月灣往南走，直到聖塔克魯茲（Santa Cruz ），都算是緩慢海岸（Slow Coast），其中在Pescadero State Beach轉彎進山，就會來到佩斯卡德羅 ，當地還保留著農業與畜牧的舊風貌。放緩腳步，就可在當地欣賞手工製作的家具，邊喝紅酒邊吃歐拉列莓派（olallieberry pies）與菜薊麵包、烤魚捲餅。

•蒙特瑞（Monterey）

蒙特瑞是原住民族Rumsien Ohlone的老家，一度也被西班牙與墨西哥當成上加利福尼亞的首府，並在加州 成為美國領土後成為制定州憲的所在地 。蒙特瑞舊城區（Old Monterey）相對步調較慢，可以沿著Alvarado Street散步，慢慢地品酒與吃料理。之後還可以去Monterey Bay Aquarium看200多項展出與8萬多種動植物。

•大索爾（Big Sur）

大索爾是沙林納（Salinas）至聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）之間的沿海地帶，其間有不少值得一看的景點，例如最高點達280呎高的Bixby Creek Bridge，標記此地的Instagram照片超過12萬張。Sykes Hot Springs則是老一輩嬉皮愛去泡溫泉的地方。Jade Cove地如其名，遊客曾經可以撿到玉石，不過現在都已經被掏空了，而且撿拾潮間帶的石頭會觸法，不過還是可以坐下來看看太平洋海景。

•莫羅灣（Morro Bay）

莫羅灣最著名的就是三根煙囪與一塊大石頭，「Three stacks and a rock」還成為當地釀酒廠的招牌。煙囪高達450呎，配上576呎高的Morro Rock，俯瞰著進進出出莫羅灣的船隻。莫羅灣非常適合海上獨木舟與立式槳板（SUP），附近的莫羅灣州立公園則適合野營。

聖路易奧比斯波南方的Monarch Butterfly Grove就是帝王蝶的過冬區。（本報資料照片）

•聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）

聖路易奧比斯波在許許多多評比中都是地球上最宜居的城市之一，聖路易奧比斯波加州工藝大學（Cal Poly San Luis Obispo）校區為中心的大學城，與Mission San Luis Obispo de Tolosa所帶來的歷史感，都讓這個可漫步可騎腳踏車的城市更加迷人，不想喝爪哇咖啡，也可以到聖路易奧比斯波溪畔吃個飯，或是到當地的26間酒坊品酒。再不然可以出城往南走，到Pismo Beach的帝王蝶保護區（Monarch Butterfly Grove），每年10月至隔年2月此處都是帝王蝶的過冬區。