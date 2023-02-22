槍手濫射 除夕助興變殺戮現場

梁卓表示，以國標爲主的舞蹈藝術學院，在接手後通常只有周末開放給喜歡跳舞的公眾跳舞。尤其是疫情 重啟之後，很多人感覺晚上出門不安全，所以舞星只在周六開放一個晚上給大家跳跳舞，見見老朋友，會會新朋友，十塊錢進門，非常大眾化。

案發當天本來並沒有特別打造成跨年舞會，梁卓表示，因為正式的跨年舞會已在12月的最後一天晚上舉辦，當時來了200多位朋友，熱鬧非常。而今年的中國農曆除夕正好是星期六，也就是他們本來每個星期六舉辦公眾舞會的同一時間，所以才想到乾脆辦成農曆跨年舞會，讓之前沒有時間參加舞會的朋友也有機會熱鬧一下。晚會從8時開始，平常是11時結束，因除夕晚上跨年，所以計畫延長到12點。萬萬沒想到舞會結束前一個多小時，槍手來到現場。

據現場目擊者表示，槍手陳友艮（Huu Can Tran，音譯）在案發當晚進到舞星舞廳時，首先向馬名偉開槍。梁卓表示，馬先生是舞星的經理，也是舞會的DJ。由於她本人當晚正好不在場，所以不知道當時的過程和細節。那天晚上她因為自己贊助的另外一場舞蹈比賽需要人到現場，所以特別和幾位好友去看別人比賽和表演，自己的舞廳會場則交給馬先生打理，同時請自己的哥哥幫忙。她表示，案發時哥哥一直站在馬先生旁邊，不但目睹整個過程，而且哥哥的手臂也被兩顆子彈擊中，所幸沒有生命危險，現仍在恢復當中，但當時的恐怖歷歷在目。

多位目擊者稱，槍手進門就開槍，似乎不是選擇性開槍。在槍殺馬名偉後，槍手開始向人群掃射。從舞廳現場的安全錄像看，槍手向人群隨意開槍濫殺，黑暗中的人群開始似乎還不知道有人開槍，看到有人倒下後，人群開始出現騷亂，然後很快瘋狂逃離現場。目前相關錄像已交由警方處理。

據警方調查，蒙市舞星槍案現場共發現42枚彈殼，並在槍手家中搜出了數百發子彈。