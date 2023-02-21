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加州檢察長議員妻 宣布回避司法廳預算審查

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州眾議員米雅邦塔（左），宣布迴避與加州司法廳有關事務。（AP）
加州眾議員米雅邦塔（左），宣布迴避與加州司法廳有關事務。（AP）

洛杉磯時報報導，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）的妻子，加州眾議員米雅邦塔（Mia Bonta），19日宣布迴避與加州司法廳（Department of Justice）有關事務。

米雅邦塔領導一個監督預算的立法小組委員會，眾議院第五預算委員會（Assembly Budget Subcommittee 5），該委員會負責監督公共安全支出，包括由邦塔領導的加州司法廳。

米雅邦塔在聲明中表示，雖然她認為自己的角色，並不存在道德或法律衝突，但她決定迴避，如此一來，加州人「對立法過程絕對有信心。」

KCRA首先報導可能引發的利益衝突，並多次就此問題向米雅邦塔施壓。

預算小組委員會將訂3月27日討論司法廳預算。

加州眾議會議長蘭登（Anthony Rendon）任命米雅邦塔為小組委員會成員，並指出參眾、議會必需就預算達成一致，然後需交由加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署或否決。

蘭登還表示，立法機關不會替邦塔等加州憲法官員設定工資或福利。

2021年，紐森任命邦塔擔任加州檢察長，去年11月他正式投入檢察長選舉獲勝，任期四年。

加州 預算 紐森

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