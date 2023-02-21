紅木林、伐木鎮…加州一號州道北段 優選7大景點

紅木國家公園。（本報資料照片）

一號州道（State Highway 1）北起俄勒岡交界，南至美墨邊境 ，從Pelican State Beach到Tijuana Estuary，沿線有153個值得一探的景點，世界日報分三篇為讀者整理出優選景點，推薦您不妨一探，以下為克利森市至雷耶斯角的景點。

・克利森市（Crescent City）

不論是要走訪充滿侏儸紀遺寶的Howland Hill Road，或是風景秀麗的紅木國家公園（Redwoods State Park），克利森市都是個不錯的中繼點，市內有多家舒適的旅館，還有家鄉風味的餐飲。除了上述兩個景點，還有1856年完工的Battery Point Lighthouse與附近的潮汐池可以走訪。

・特立尼達（Trinidad）

特立尼達號稱一半觀光客是加州 的衝浪者，一半是俄勒岡州的藝術家，除了有知名的魚市、餐廳，附近還有知名的Trinidad Bay，還能當成前往Sue-Meg State Park與Avenue of the Giants的出發點。鎮上的Trinidad Museum還能看到原住民族的編籃法、淘金潮與捕魚業的發展史。

・阿爾卡塔（Arcata）

阿爾卡塔的生活重心不外乎兩個地方，一個是市中心的廣場，另一個則是北區的洪堡加州工藝大學（Cal Poly Humboldt），一邊是19世紀與淘金熱的古建築，另一邊則是充滿活力的校園景象，更別提全市唯一的24小時餐廳。Hatchet House Arcata可以試學拋斧，Cafe Mokka除了能讀到全球各地的報紙，還能享受芬蘭式的桑拿浴。

・費恩谷（Ferndale）

費恩谷就像是故事書裡走出來的維多利亞時代城鎮，走在Main Street上就彷彿回到了19世紀，還可以到維多利亞風格的遊樂場Hadley Garden一遊，然後回到市中心逛逛禮品店、畫廊、骨董店，邊享受熱騰騰的麵包，既復古又浪漫。

・艾克（Elk）

19世紀的伐木小鎮，現在已經成為創作者的天堂，還有濃厚的美食風味。Artist's Collective Gallery展出30位駐地藝術家的作品，Elk Store's提供夾著特製煙燻豬肉的越式法國麵包，Harbor House Inn更是蒙多西諾縣（Mendocino County）唯一的一間米其林星級餐廳，可以吃到主廚Matthew Kammerer的12道佳餚。

・阿瑞納岬（Point Arena）

這個小鎮直到2014年由歐巴馬總統設置後才出現在地圖上，常駐居民不過450多人，但占地卻有1665英畝。當地有知名的景點包括，1870年完工的Point Arena Lighthouse，115呎的高度現在還是西岸最高 ，1980年代建成的Point Arena Pier，各類海鮮都可以在當地享受，邊吃著Point Arena Pizza邊看著海景，應該相當愜意。

・雷耶斯角（Point Reyes）