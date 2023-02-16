休閒生活／匹克球易上手 矽谷科技人新歡

匹克球簡單易玩。（路透）

您聽過「匹克球」（Pickleball）嗎？誕生於1965年的它可說是道道地地的美國運動。匹克球的命名來自發明人的狗Pickle，因為牠喜歡把場邊的球撿回來給主人，因此這個一時興起發明出來的混合運動就稱為Pickleball。匹克球之後愈來愈受歡迎，現今的美國國家盃匹克球大賽（The U.S. Pickleball National Championships）每年都在南加 的棕櫚泉（Palm Springs）舉辦。

結合網球、桌球、羽毛球的匹克球，玩法簡單、不易受傷，原本多是長者或小孩在打，但是商業雜誌Business Insider最近就以專文介紹，匹克球之風最近也吹進矽谷 ，成為風險投資 與科技業界的新歡，全都是因為它非常適合邊運動邊social。

比起其他運動的場地限制與裝備限制，匹克球只需要一塊空地，頂多加個攔網，兩個比桌球拍大的球拍就可以開打了。對於需要跟年齡不同、體能不同的人對談的風投人士來說，邊運動邊談比找個餐廳或酒吧要健康多了。對於科技人來說，幾乎無時無刻都能打的匹克球也非常適合，當他們覺得需要起來動一動時，公司內找個地方就能打了。