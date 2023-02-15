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歷史拼圖╱1846年冬遷徙遇難 倖存者吃人肉

編譯組╱綜合報導
唐納大隊的遷徙歷程是加州1846年嚴冬的悲慘故事。（網路影片截圖）
唐納大隊的遷徙歷程是加州1846年嚴冬的悲慘故事。（網路影片截圖）

1846年的冬季對加州人來說是一個嚴峻的冬季，但這個冬季有一個十分悲慘的故事。

1846年4月14日，唐納兄弟（George and Jacob Donner）和商人里德（James Reed）決定舉家離開密蘇里州春田（Springfield），和其他家庭一起前往加州。這是在加州發現金礦的前兩年、中國工人在美國興建橫貫鐵路的前十年。

這群被稱為唐納大隊（Donner Party）的人駕著23輛篷車出發，在遷徙途中人數最多時有87人，包括29名男性、15名女性、43名兒童。他們在六周內走了約650哩。

在順利通過懷俄明州東南部後，這群人在1846年7月20日選擇分道揚鑣，大部分的篷車沿著眾所周知的俄勒岡道（Oregon Trail）繼續向西前進，但唐納、里德和一些家庭則選擇使用一條捷徑，往西南方布里傑堡（Fort Bridger）的方向前進。

7月31日，唐納和里德家庭進入所謂的黑斯廷捷徑（Hastings Cutoff）。黑斯廷捷徑聲稱通往大鹽湖（Great Salt Lake）南部，可將前往加州的路程縮短300多哩。然而，這條「捷徑」實際上比原路徑多出125哩，而且是美國最荒涼的路徑之一。

在唐納大隊離開雷諾（Reno）後，原住民派尤特人（Paiute）殺死了他們幾頭牛。為了減少牲畜的負擔，他們捨棄了除了糧食、衣物、生存必需品以外的一切。

10月31日，他們在到達山區隘口時發現，厚厚的積雪阻擋了他們的去路，四分之三的人決定先在唐納湖（Donner Lake）以東紮營，唐納和里德家庭則選擇在距現在的楚魯克（Truckee）以北約6哩的艾爾德溪（Alder Creek）地區紮營。

被困在雪中超過六周後，有十名男性和五名女性決定穿著臨時雪鞋穿越山脈，當地米瓦克人（Miwok）提供了他們一個月的糧食和衣服。最終，兩名男性和所有女性成功穿越了沙加緬度谷（Sacramento Valley）。

1847年1月31日，已在加州定居的家庭組織了隊伍，前往援救被困在唐納湖和楚魯克的人。2月18日，他們先救出了23名飢餓不堪的人，其中17名是兒童，但有多人在返回加州途中死亡。後來有更多救援隊抵達，但一些生病或受傷的人無法跟著救援隊離開。

最後一名倖存者凱瑟柏格（Lewis Keseberg）在最後幾周是靠著吃人肉維生，他終於在4月21日獲救離開營地。唐納大隊最初出發時有81人，最終倖存落腳加州的只有45人。

加州 懷俄明州 原住民

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