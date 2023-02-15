范士丹、裴洛西 改寫女性從政路

加州民主黨聯邦參議員范士丹14日宣布不再尋求連任。圖為范士丹（中）1990年與時任聯邦眾議員裴洛西（左）與加州眾議員斯佩儀（右）在舊金山合影。（美聯社）

89歲的加州 民主黨聯邦參議員 范士丹（Dianne Feinstein）14日宣布不再尋求連任，加州民主黨眾議員裴洛西 （Nancy Pelosi）上個月也卸下眾議院議長職務，象徵著這兩位舊金山歷史上最有權勢的領導人的時代即將結束。

美國女性與政治中心（Center for American Women and Politics）研究主任，也是羅格斯大學肯頓分校（Rutgers University-Camden）政治學教授狄特馬（Kelly Dittmar）表示，這兩位打破障礙的女性首次競選公職時，處於一個與現在不同的時代，她們扭轉了美國厭惡女性政治家的刻板印象，同時讓人們對女性領導政治的期望正常化。

狄特馬表示，當時沒有人認為女性有能力擔任政治高層領導人，范士丹和裴洛西不斷面對外界「是否夠資格」、「是否夠精明」的質疑。此外，她們還必須打破女性不具備條件在政治上獲得成功的刻板印象。狄特馬認為，這項對女性舊有的刻板印象已經被范士丹和裴洛西改寫。

范士丹和裴洛西的成功，不僅證明了女性可以獲勝、有能力通過重要政策，而且非常堅強，也為後起的副總統賀錦麗（Kamala Harris）、聯邦眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）和其他女性政治人物舖平了從政的道路。

今年，參眾兩院的女性議員人數皆創下歷史新高，眾議院女性議員人數增加為153人，占總議員人數的28%，參議院的女性議員人數則增加為25人。加州議會今年的女性議員人數也創下新高，但未超過半數。如果沒有像范士丹和裴洛西這樣的女性政治家，要走到這一步可能需要更長的時間。

裴洛西在1987年進入華府不久，就展現出她所具備的勇氣，提出提供聯邦資金給急待解決的愛滋病危機。范士丹則在1994年帶頭推動通過一項攻擊性武器禁令。

2009年，時任參院情報委員會（Senate Intelligence Committee）主席的范士丹，對中央情報局在911事件後對恐怖分子嫌犯施以酷刑以獲取訊息的行為展開調查。2014年，她花了一個小時的時間，在參議院概述長達525頁的調查報告。這份調查發現，中情局在酷刑實施的程度和有效性方面誤導了決策者。

民主黨資深政治策略家卡波欽斯基（Rose Kapolczynski）說：「她們在重要的公共鬥爭中展現的強硬態度，說明了女性可以完成男性能完成的事，甚至更多。」

卡波欽斯基回憶，范士丹和前聯邦參議員鮑克塞（Barbara Boxer）在被譽為「女性之年」（Year of the Woman）的1992年參選聯邦參議員，但當時許多權威人士表示，「絕對不會投票給兩個來自北加州的猶太裔女性候選人」。結果，范士丹和鮑克塞雙雙勝出，成為加州頭兩位女性聯邦參議員。