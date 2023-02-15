我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

范士丹、裴洛西 改寫女性從政路

編譯組╱綜合14日電
加州民主黨聯邦參議員范士丹14日宣布不再尋求連任。圖為范士丹（中）1990年與時任聯邦眾議員裴洛西（左）與加州眾議員斯佩儀（右）在舊金山合影。（美聯社）
加州民主黨聯邦參議員范士丹14日宣布不再尋求連任。圖為范士丹（中）1990年與時任聯邦眾議員裴洛西（左）與加州眾議員斯佩儀（右）在舊金山合影。（美聯社）

89歲的加州民主黨聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）14日宣布不再尋求連任，加州民主黨眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）上個月也卸下眾議院議長職務，象徵著這兩位舊金山歷史上最有權勢的領導人的時代即將結束。

美國女性與政治中心（Center for American Women and Politics）研究主任，也是羅格斯大學肯頓分校（Rutgers University-Camden）政治學教授狄特馬（Kelly Dittmar）表示，這兩位打破障礙的女性首次競選公職時，處於一個與現在不同的時代，她們扭轉了美國厭惡女性政治家的刻板印象，同時讓人們對女性領導政治的期望正常化。

狄特馬表示，當時沒有人認為女性有能力擔任政治高層領導人，范士丹和裴洛西不斷面對外界「是否夠資格」、「是否夠精明」的質疑。此外，她們還必須打破女性不具備條件在政治上獲得成功的刻板印象。狄特馬認為，這項對女性舊有的刻板印象已經被范士丹和裴洛西改寫。

范士丹和裴洛西的成功，不僅證明了女性可以獲勝、有能力通過重要政策，而且非常堅強，也為後起的副總統賀錦麗（Kamala Harris）、聯邦眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）和其他女性政治人物舖平了從政的道路。

今年，參眾兩院的女性議員人數皆創下歷史新高，眾議院女性議員人數增加為153人，占總議員人數的28%，參議院的女性議員人數則增加為25人。加州議會今年的女性議員人數也創下新高，但未超過半數。如果沒有像范士丹和裴洛西這樣的女性政治家，要走到這一步可能需要更長的時間。

裴洛西在1987年進入華府不久，就展現出她所具備的勇氣，提出提供聯邦資金給急待解決的愛滋病危機。范士丹則在1994年帶頭推動通過一項攻擊性武器禁令。

2009年，時任參院情報委員會（Senate Intelligence Committee）主席的范士丹，對中央情報局在911事件後對恐怖分子嫌犯施以酷刑以獲取訊息的行為展開調查。2014年，她花了一個小時的時間，在參議院概述長達525頁的調查報告。這份調查發現，中情局在酷刑實施的程度和有效性方面誤導了決策者。

民主黨資深政治策略家卡波欽斯基（Rose Kapolczynski）說：「她們在重要的公共鬥爭中展現的強硬態度，說明了女性可以完成男性能完成的事，甚至更多。」

卡波欽斯基回憶，范士丹和前聯邦參議員鮑克塞（Barbara Boxer）在被譽為「女性之年」（Year of the Woman）的1992年參選聯邦參議員，但當時許多權威人士表示，「絕對不會投票給兩個來自北加州的猶太裔女性候選人」。結果，范士丹和鮑克塞雙雙勝出，成為加州頭兩位女性聯邦參議員。

裴洛西 加州 參議員

上一則

檢察長：打擊網購、旅館隱藏費用

下一則

汽車撞7-11店 全美平均1天1次

延伸閱讀

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真
聯邦參議員范士丹聲明：2024不競選連任

聯邦參議員范士丹聲明：2024不競選連任
蔡英文將訪美？ 蕭美琴：適當時間點會做規畫

蔡英文將訪美？ 蕭美琴：適當時間點會做規畫
裴洛西長期支持亞裔 金山亞太議會逾50社區組織感謝

裴洛西長期支持亞裔 金山亞太議會逾50社區組織感謝
爾灣眾議員波特宣布競選聯邦參議員 角逐范士丹席位

爾灣眾議員波特宣布競選聯邦參議員 角逐范士丹席位
走了裴洛西 再來麥卡錫 新國安團隊如何接招？

走了裴洛西 再來麥卡錫 新國安團隊如何接招？

熱門新聞

南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

2023-02-13 14:08
於七年前踏上單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，如今來到美國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

2023-02-07 22:04
吳彥祖在洛杉磯購置的房產位於布倫伍德區，成交價為415萬美元。（MLS.com)

吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天

2023-02-13 18:04
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

2023-02-09 20:19
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

2023-02-08 11:55
ChatGPT機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。 (Unsplash/Jonathan Kemper)

瘋ChatGPT 華人：離不開它 有人恐失業

2023-02-10 02:20

超人氣

更多 >
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善
一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處
砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真
布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙