人民應免於恐懼 議員籲嚴控槍

兩組具有相似經歷和共同責任的領袖合影，左起：羅霈霆前市長、帕迪拉聯邦參議員、Belinda Hernandez Arriaga博士和Anna Eshoo聯邦眾議員。（聯邦參議員辦公室）

拜登（Biden）總統7日晚間發表國情咨文 (State of the Union)，這次演說發生在蒙特利公園市 （Monterey Park）大規模槍擊案17天後，備受全美亞裔社區矚目。一如預期總統大聲疾呼「讓我們現在就禁止攻擊性武器」（Let's ban assault weapons now）。對此，在現場聆聽的加州 聯邦參議員（U.S. Senator）帕迪拉（Alex Padilla）特別接受本報訪問，全力支持聯邦實施更嚴格的控槍法案，確保美國社會安全，還亞太裔和華人民眾一方淨土。

記者（以下簡稱問）：

最近包括蒙特利公園市在內的加州各地社區都發生了大規模槍擊事件，亞裔社區強烈呼籲國會採取有效的行動和措施，以防止槍枝暴力悲劇進一步發生。您打算在聯邦參議院做些什麼，幫助減少槍暴悲劇的發生？

帕迪拉（以下簡稱答）：

我的首要任務是確保加州的亞裔社區包括蒙特利公園市和半月灣（Half Moon Bay）在內，知道我們是來幫助亞裔從這些毫無意義的悲劇中恢復過來的。我特別邀請了蒙市前市長羅霈霆（Henry Lo）成為我的國情咨文嘉賓，強調我們必須要共同努力，通過明智的預防槍枝暴力法案。我們必須要做得更好！

過去幾周對蒙特利公園市和整個加州的社區來說都是毀滅性的打擊。不僅如此，我們正面臨著一場全國性的危機。僅今年第一個月，美國各地就發生了60起大規模槍擊事件。美國人民不應該生活在槍枝暴力的恐懼中。

加州聯邦參議員帕迪拉（左）和蒙市前市長羅霈霆，出席拜登總統2023國情咨文演講會。（聯邦參議員辦公室）

問：槍枝暴力已經上升為一個主要的公共健康問題，強烈並且獨立地將民間持槍與兇殺風險的增加聯繫在一起，兇殺幾乎總是由家庭成員或親密熟人所為。我們如何防止槍枝落入這些危險或可疑人員手中？

答：國會最近通過了近30年來最重要的槍枝安全立法，即「兩黨安全社區法案」（the Bipartisan Safer Communities Act），以改善背景調查，幫助各州制定和實施紅旗法（Red flag laws），並加強對家庭暴力受害者的保護。最近在蒙特利公園市和整個加州發生的悲劇，更加堅定了我們必須在聯邦層面做更多工作來保護社區的決心。

問：聯邦政府早已三令五申禁止學生攜槍進入校園。以此類推，在社區的某些公開場合，比如餐廳、酒吧、舞廳等，是否也可以考慮禁止任何人攜槍入內？

答：加州擁有全國最嚴格的一些槍枝安全法。雖然還不能免受槍枝暴力的影響，但是當我們在1990年代實施許多最重要的槍枝法律時——加州將其槍枝暴力死亡率降低了一半。

加州為可以在聯邦層級實施的措施樹立了榜樣，以確保社區的安全。在國會，我支持禁止銷售軍用攻擊性武器和大容量彈匣的立法。就在上周，我還提出了要求安全妥善存放槍枝的立法(Ethan's Law)，當槍枝暴力成為美國兒童死亡的主要原因時，我拒絕袖手旁觀。 我也在努力禁止魯莽地向兒童推銷槍枝，提出「保護兒童免受槍枝營銷法」(Protecting Kids from Gun Marketing Act)）。

但只要美國的州法還存在隱患和漏洞，只要攻擊性武器和戰爭武器能夠在幾秒鐘內撕裂一個社區，我們就有更多的工作要做。因此，我將繼續為常識性的槍枝安全立法而戰，因為向前邁出的每一步，都意味著防止另一個蒙特利公園或半月灣的悲劇，並且拯救生命。

加州聯邦參議員帕迪拉（右）邀請蒙市前市長羅霈霆擔任他的國情咨文嘉賓。（聯邦參議員辦公室）

問：您和羅霈霆前市長現場聆聽拜登總統2023年國情咨文，您希望通過《世界日報》向加州和全國的亞太裔社區傳遞那些信息？

答：羅霈霆議員和我有一些共同點，例如，我們都是加州的兒子，也都是來到這個國家尋找美國夢的移民之子；我們都希望未來所有人都能實現美國夢，包括充滿活力的亞太裔美國人（AAPI）社區，他們是加州和美國不可或缺的一部分。

對於亞太裔社區，拜登總統在國情咨文中傳達的信息包括：艱苦奮鬥取得進步，社區安全安居樂業；免於仇恨，免於恐懼，為我們自己和我們的家人創造更美好生活的自由；讓我們多一點錢放入自己的荷包，少一點錢用於支付高昂的醫療保健費、處方藥或物價上漲。雖然我們還有很長的路要走，但在追尋美國夢的旅程中，我們已經取得了很大的進步。

南北加州領袖交流幫助槍暴受害人，左起：Anna Eshoo眾議員、Belinda Hernandez Arriaga博士、帕迪拉聯邦參議員和羅霈霆前市長。（聯邦參議員辦公室）

此外，在出席國情咨文演講會前，加州半月灣（Half Moon Bay）槍擊案所在選區的聯邦眾議員Anna Eshoo和她的國情咨文嘉賓Belinda Hernandez Arriaga博士，會晤了帕迪拉參議員及羅霈霆前市長進行了交流。Arriaga博士是半月灣社區非營利組織Alas的執行董事，該組織一直在支持和幫助受槍擊事件影響的農場工人社區。