退稅繳不繳聯邦稅 國稅局近日說明

國稅局建議加州納稅人可以考慮晚點再申報所得稅。（美聯社）

聯邦國稅局表示，近日內將說明是否對加州 中產階級退稅 (California middle-income tax refund) 課徵聯邦所得稅。因為國稅局尚未明確表態，加州中產階級退稅課徵聯邦所得稅出現混淆。有些專家認為應當課徵聯邦稅，有些主要報稅服務公司則認為無需繳納聯邦稅。

Turbo Tax發言人葛林-路易斯 (Lisa Greene-Lewis) 說，根據目前取得資訊與專家分析，加州中產階級退稅所得無須繳付加州州稅或者聯邦稅。Turbo Tax是美國最暢銷的報稅軟件。她說，Turbo Tax 專家將仔細引導軟件用戶，並計畫於最近針對此事提供更明晰的說明。

Turbo Tax 軟件鼓勵用戶申報加州中產階級退稅所得，然後於報稅中，將此退稅金扣除。

加州稅務局從去年10月底起開始發送200元至1050元不等的中產階級退稅。符合領取中產階級退稅的加州民眾必須已申報2020年州稅，且個人當年年收入沒有超過25萬元，夫妻配偶全部年收入沒有超過50萬元者，方有資格取得中產階級退稅。州府發放中產階級退稅主因為協助民眾因應通貨膨脹壓力。

根據國稅局，除非特別得到法律豁免，任何收入都必須報稅，必須報稅的收入明列於申報表上，無需報稅的收入亦需明列於申報表上，然可免除賦稅義務。

賦稅專家曾討論加州中產階級收入是否符合聯邦豁免賦稅條件，其中有人提出中產階級退稅乃為「一般福利 免除額」。

根據聯邦國稅局，由社會福利機構給付，倡導大眾福利，將可根據一般福利規定，列為所得稅免稅額。一般而言，只有政府機關根據民眾需求，從州府社會福利基金發送的津貼，才符合上述所得稅免稅額條件。

根據國稅局，除非特別得到法律豁免，任何收入都必須報稅，必須報稅的收入明列於申報表上，無需報稅的收入亦需明列於申報表上，然可免除賦稅義務。

賦稅專家曾討論加州中產階級收入是否符合聯邦豁免賦稅條件，其中有人提出中產階級退稅乃為「一般福利免除額」。

根據聯邦國稅局，由社會福利機構給付，倡導大眾福利，將可根據一般福利規定，列為所得稅免稅額。一般而言，只有政府機關根據民眾需求，從州府社會福利基金發送的津貼，才符合上述所得稅免稅額條件。

加州普萊賽縣 (Placer County) 居民日前使用Turbo Tax軟體申報2022年所得稅時，先將賦稅輸入1099-MISC 表格內，隨後於「異常賦稅情況」(uncommon tax situations)，他圈選「這是加州中產階級退稅」，表格最後出現「加州中產階級退稅並不列入州稅或聯邦稅內」。