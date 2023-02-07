整治加州奪命路 聯邦撥50億

聯邦運輸部（DOT）宣佈撥款50億元，幫助加州修補道路。（加州交通處推特）

號稱全球第五大經濟體的加州 ，道路品質卻未能與經濟發展名實相副。聯邦運輸部（DOT）宣佈撥款50億元，幫助加州修補道路，目標是一些坑洞多、車禍 多的「奪命之路」，包括洛杉磯 縣常出致命車禍的路段。與此同時，加州宣佈投入25億元支持全州16個公共交通項目建設，期望擴大全州的交通和客運鐵路服務範圍。

聯邦交通部在宣佈地方道路修補撥款計劃同時，公佈一張顯示車禍熱點的地圖，南加州和灣區都有交通死亡率高的道路。

除為改善道路提供資金外，交通部還向包括歐溫岱（Irwindale）、巴沙迪那(Pasadena)和洛杉磯縣大都會交通管理局在內的43個加州社區與組織提供撥款，以制訂道路和交通改善行動計劃。撥給洛杉磯地區資金中的2149萬元，將用於Florence-Firestone地區的道路整修。據交通部門統計報告，Florence-Firestone地區2016年至今重大車禍急劇增加，2017年至2021年五年間發生32起致命車禍和177起重大受傷車禍，車禍原因與路面狀況、路緣坡道、彎度、隔離帶以及人行道設置等均有關係。該地區行人和車輛過往頻繁的La Brea Avenue，平均每年有11.2名行人和3.2名自行車騎手因車禍受傷，該道路沿線的過街人行道和信號燈、道路標誌等，也在整修計劃中。

此次交通部的50億元加州撥款還將包括：2890萬元用於Contra Costa縣的自行車和行人安全改善項目，為附近學校、主要交通站點和該縣行人事故最集中的五個區域的行人和自行車基礎設施建設和改造；1760萬元用於舊金山西部地區社區安全街道項目，緩解當地因車速過快、人行道不足等造成的車禍頻發；1500萬元用於阿拉米達縣San Pablo大道安全改善項目，包括增加行人和騎自行車者的安全設施，公交車站搬遷和改造等；1290萬元用於Modoc縣印第安部落保留地及鄉村弱勢社區91號縣道和1號縣道的道路整修，這些地區都曾發生較嚴重的車禍，許多基礎設施有待改善。

加州2023年的25億元交通和客運鐵路撥款中，包括6億元用於洛杉磯東聖費南度谷公交走廊項目（LA Metro East San Fernando Valley Transit Corridor），以完成橙綫輕軌范奈斯至聖費南度（Van Nuys/San Fernando）站之間6.7哩的路段。4億700萬元用於英格伍交通連接中心建設（Inglewood Transit Connector），為2028年洛杉磯奧運會提供服務。

此外，3億7500萬元用於聖他克拉拉谷交通局（Santa Clara Valley Transportation Authority）的BART矽谷二期擴建項目，將把BART服務延伸至聖荷西和聖他克拉拉市中心；3億6700萬元用於Peninsula走廊交通電氣化項目，該計劃2024年完工，可望成為加州鐵路服務電氣化的組成部分；1億4200萬元用於中加州山谷地區客運鐵路項目，確保完成貫穿Altamont快速走廊和San Joaquin地區的連接和相關服務，該項目計劃從2025年開始分階段開放；1900萬元用於聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）快速和零排放公交計劃，該項目計劃引入一個新的快速公交系統，連接庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）、安大略機場（ONT）、蒙特克萊爾(Montclair)和波莫那( Pomona），計劃2025年完工。