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新稅嚇走富人?議員：可以跑不能躲

編譯組／灣區6日電
加州立法人士有意向富人徵稅，但總存在風險：富人是否因此搬移？專家分析，部分富人會採取行動避免繳納更高稅款，但為數可能不多。(Getty Images)
加州立法人士有意向富人徵稅，但總存在風險：富人是否因此搬移？專家分析，部分富人會採取行動避免繳納更高稅款，但為數可能不多。(Getty Images)

加州立法人士有意向富人徵稅，但總存在風險：富人是否因此搬移？上周，加州眾議員李天明(Alex Lee)表示，他將提案推動「極端財富」(extreme wealth)新稅。這並非這位密爾比達民主黨人首次提出此想法，但今年他再次強力推動徵收富人稅

包括康乃狄克州、夏威夷州、紐約州、伊利諾州、華盛頓州立法人士，已提出向富人徵收新稅。李天明表示，反對富人稅的論點是富人會離開，然而，這就是「你可以跑，但不能閃躲」(You can run but you can't hide)的策略。

李天明提議，新富人稅適用於凈資產5000萬元以上的富人、每年針對他們的財富徵稅1%；超過十億元財富者，將按1.5%稅率徵稅。根據協助麻州參議員沃倫(Sen. Elizabeth Warren)設計全國財富稅提案的柏克萊加大經濟學家賽斯(Emmanuel Saez)計算，財富稅提案將適用於約2萬3000戶家庭、意即加州最富有的0.1%，每年可增加216億元稅收。

與所得稅不同，對整體財富徵稅的做法，在美國前所未見。富人徵稅提案將適用於資產，包括私有公司股份、藝術品與收藏品、以及「離岸金融資產」(financial assets held offshore)。

不過，即使民主黨在州立法機關佔據壓倒性優勢，提案成功的可能性不大。當李天明去年提出類似提案時，並未獲得召開第一次聽證會，更不太可能進行投票。但是，他維持樂觀，因為有一項改變是加州去年現金充裕，今年加州預算赤字估計為225億元。李天明指出，此一赤字金額與稅收預估每年增加的數字，完全相同。

然而，反對此提案的「加州納稅人協會」(California Taxpayers Association)執行長顧提瑞茲(Robert Gutierrez)表示，這些富人族群中的部分納稅人，將重新考慮加州為居住地，確實對州預算產生影響。

但是，當稅單上漲時，富人實際上會搬家嗎？康乃爾大學社會學家楊恩(Cristobal Young)與多位經濟學家2018年在史丹福大學貧困與不平等中心所做研究，分析加州數十年稅收數據，找出多項稅收變化影響。

他們發現，加州每年百萬以上收入者人數波動很大，但搬到加州或拉高股份者、僅佔變化一小部分；分析2004年增稅，並未把支付更多稅單者趕出加州。賽斯表示，部分富人會採取行動避免繳納更高稅款，但為數不多，相對於加州富人人數，比例並不高。

加州 富人稅 預算

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