新稅嚇走富人?議員：可以跑不能躲

加州立法人士有意向富人徵稅,但總存在風險:富人是否因此搬移?專家分析,部分富人會採取行動避免繳納更高稅款,但為數可能不多。(Getty Images)

加州 立法人士有意向富人徵稅,但總存在風險:富人是否因此搬移?上周,加州眾議員李天明(Alex Lee)表示,他將提案推動「極端財富」(extreme wealth)新稅。這並非這位密爾比達民主黨人首次提出此想法,但今年他再次強力推動徵收富人稅 。

包括康乃狄克州、夏威夷州、紐約州、伊利諾州、華盛頓州立法人士,已提出向富人徵收新稅。李天明表示,反對富人稅的論點是富人會離開,然而,這就是「你可以跑,但不能閃躲」(You can run but you can't hide)的策略。

李天明提議,新富人稅適用於凈資產5000萬元以上的富人、每年針對他們的財富徵稅1%;超過十億元財富者,將按1.5%稅率徵稅。根據協助麻州參議員沃倫(Sen. Elizabeth Warren)設計全國財富稅提案的柏克萊加大經濟學家賽斯(Emmanuel Saez)計算,財富稅提案將適用於約2萬3000戶家庭、意即加州最富有的0.1%,每年可增加216億元稅收。

與所得稅不同,對整體財富徵稅的做法,在美國前所未見。富人徵稅提案將適用於資產,包括私有公司股份、藝術品與收藏品、以及「離岸金融資產」(financial assets held offshore)。

不過,即使民主黨在州立法機關佔據壓倒性優勢,提案成功的可能性不大。當李天明去年提出類似提案時,並未獲得召開第一次聽證會,更不太可能進行投票。但是,他維持樂觀,因為有一項改變是加州去年現金充裕,今年加州預算 赤字估計為225億元。李天明指出,此一赤字金額與稅收預估每年增加的數字,完全相同。

然而,反對此提案的「加州納稅人協會」(California Taxpayers Association)執行長顧提瑞茲(Robert Gutierrez)表示,這些富人族群中的部分納稅人,將重新考慮加州為居住地,確實對州預算產生影響。

但是,當稅單上漲時,富人實際上會搬家嗎?康乃爾大學社會學家楊恩(Cristobal Young)與多位經濟學家2018年在史丹福大學貧困與不平等中心所做研究,分析加州數十年稅收數據,找出多項稅收變化影響。

他們發現,加州每年百萬以上收入者人數波動很大,但搬到加州或拉高股份者、僅佔變化一小部分;分析2004年增稅,並未把支付更多稅單者趕出加州。賽斯表示,部分富人會採取行動避免繳納更高稅款,但為數不多,相對於加州富人人數,比例並不高。