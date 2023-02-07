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加州11、12月接收難民 阿富汗最多

編譯組／綜合6日電
加州去年11月和12月接納得最多的是來自阿富汗的難民。（美聯社）
加州去年11月和12月接納得最多的是來自阿富汗的難民。（美聯社）

俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿一年。在戰爭發生後頭五個月內，美國接納了超過10萬名烏克蘭難民，大部分難民都是透過一項稱為人道主義假釋（humanitarian parole）的計畫獲准入境。

人道主義假釋允許符合特定標準的難民在美國獲得臨時合法居留身分，申請的處理方式與傳統的難民安置申請不同。美國去年11月接納得最多的是來自剛果、緬甸和烏克蘭的難民。這些國家目前都有各自危險的特殊情況，他們的人民如果留在自己的國家，人身安全可能會受到威脅。

過去30年，剛果一直處於一場巨大的人道主義困境，這場危機導致國內數百萬人口流離失所，許多人逃到鄰國。緬甸現任政府目前正在對其人民發動戰爭，根據估計，緬甸到2022年底約有120萬難民向外國尋求庇護。

新聞網站Stacker參考了難民處理中心（Refugee Processing Center）的數據，整理出去年11月和12月哪些國家的難民來到加州的人數最多。

根據Stacker的統計，去年11月和12月，加州接納得最多的是來自阿富汗（128人）、烏克蘭（58人）、瓜地馬拉（34人）、敘利亞（26人）、薩爾瓦多（14人）、亞美尼亞（14人）、宏都拉斯（10人）、伊朗（10人）、蘇丹（9人）、摩爾多瓦（7人）等十個國家的難民。此外，來自剛果的有6人，來自緬甸的有5人。

根據加州移民數據網站（California Immigrant Data Portal），從2002年到2021年，加州接納得最多的是來自中東和北非地區的難民，共6萬6105人，其次是伊朗的3萬287人，第三是伊拉克的2萬8836人。

加州 緬甸 烏克蘭

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