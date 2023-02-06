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高油價獲利倍增 Exxon自誇遭酸

編譯胡立宗／綜合報導
ExxonMobil 2022財年的獲利高達560億元。（本報資料照片）
ExxonMobil 2022財年的獲利高達560億元。（本報資料照片）

油業鉅子埃克森美孚(ExxonMobil)的年報顯示，2022財年的獲利翻倍，達到創紀錄的新高560億元。其財務長Kathryn Mikells認為，獲利大增的原因在於市場需求強勁、產銷供應順暢，與成本控制得當。Mikells的話，聽在飽受高油價加州人耳裡，真的是不知民間疾苦。

南加州KTLA電視台的評論卻指出，埃克森美孚沒說的部份才是重點，因為每個加州人都還記得，加油每加侖6.50元的日子，埃克森美孚的獲利顯然不是靠自己，而是搭了高油價的順風車，「就像中樂透，沒什麼好自誇的」。

KTLA電視台的評論並以麥當勞為例，他們2022財年同樣創下獲利新高，但原因在於大麥克（Big Mac）與其他商品的大獲歡迎，換言之，麥當勞的獲利成長來自「努力」，而不是靠天吃飯，做等原料飆漲。同時，埃克森美孚引人擔憂的還有，在獲利大增之後，他們打算花500億元賣回市面流通股分，此一舉動無疑會讓他們的股價再次飆高。

評論指出，埃克森美孚的獲利既然來自於民，也就是一般百姓，把收穫自無端受累者的財富「回饋」給自家股東，而且實際上又沒啥實際作為，是不是也算得上「劫貧濟富」？那麼討論一下該收多少營利稅也不為過吧。

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